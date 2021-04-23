رابط القبول الموحد وزارة الدفاع للتسجيل على الخدمة العسكرية “رجال، نساء” tajnid.mod.gov.sa

رابط القبول الموحد وزارة الدفاع، من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونه الرابط الرسمي للتسجيل على الوظائف العسكرية لوزارة الدفاع، كما يتم التقديم عبره للتجنيد والخدمة العسكرية عند فتح باب التقديم، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنه بالتزامن مع اقتراب موعد التقديم للخدمة العسكرية رجال ونساء، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية لمختلف أفرع الوزارة، وذلك من رتبة رقيب حتي رتبة جندي، وإليكم التفاصيل فيما يلي.

رابط التسجيل للخدمة العسكرية وزارة الدفاع

موعد التسجيل للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع 1442 رجال ونساء

يبدأ في الفترة من يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، ويستمر حتي 10 مايو 2021، على أن يتم التسجيل من خلال موقع القبول الموحد الإلكتروني وزارة الدفاع، مع ضرورة توافر الشروط والتخصصات التي تحددها وزارة الدفاع.

شروط واجب توافرها في المتقدمين “رجال، نساء”