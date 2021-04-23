نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط القبول الموحد وزارة الدفاع للتسجيل على الخدمة العسكرية “رجال، نساء” tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي
رابط القبول الموحد وزارة الدفاع، من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونه الرابط الرسمي للتسجيل على الوظائف العسكرية لوزارة الدفاع، كما يتم التقديم عبره للتجنيد والخدمة العسكرية عند فتح باب التقديم، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنه بالتزامن مع اقتراب موعد التقديم للخدمة العسكرية رجال ونساء، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية لمختلف أفرع الوزارة، وذلك من رتبة رقيب حتي رتبة جندي، وإليكم التفاصيل فيما يلي.
رابط التسجيل للخدمة العسكرية وزارة الدفاع
موعد التسجيل للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع 1442 رجال ونساء
يبدأ في الفترة من يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، ويستمر حتي 10 مايو 2021، على أن يتم التسجيل من خلال موقع القبول الموحد الإلكتروني وزارة الدفاع، مع ضرورة توافر الشروط والتخصصات التي تحددها وزارة الدفاع.
شروط واجب توافرها في المتقدمين “رجال، نساء”
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من تربي مع والديه خارج البلاد لخدمة الوطن.
- أن يكون حسن السير والسمعة.
- ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون السن من 17 عام حتي 40 عام.
- أن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم ويتناسب الطول مع الوزن.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً لأداء الخدمة العسكرية.
- ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
- ألا يكون موظفاً في أي من الجهات الحكومية.
- أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة البدنية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يتم اجتياز جميع اختبارات القبول حسب الشروط المقررة للخدمة العسكرية.
- أن تتوافر المؤهلات المطلوبة للتسجيل بالنسبة للفرد الفني.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة للتقديم.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية سابقاً.
- ألا يكون قد تم فصلة من أحد القطاعات العسكرية.
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