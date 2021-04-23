نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان الخيرية .. تعرف على الرابط وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان الخيرية هي إحدى الطرق التي تتبع الحملة الوطنية للأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تُمكن المتبرعين من معرفة المحتاجين والتبرع لهم وتوصيل المساعدات للمستحقين، كما يمكن للمحتاجين الحصول على مساعدات من خلالها، وفيما يلي الشروط ورابط التسجيل.

منصة إحسان الخيرية

هي عبارة عن منصة إلكترونية تمكن الأغنياء أو رجال الأعمال في السعودية من المشاركة في مساعدة المحتاجين والتبرع لهم، كما أنها تساهم بشكل كبير في إتمام أي من الأعمال الخيرية بمختلف أنواعها.

لا يوجد شروط معينة للتسجيل في المنصة، ولا يوجد شروط أيضًا لاستفادة الأفراد من الخدمات التي تقدمها، الشرط الوحيد هو توافر وسيلة دفع إلكترونية مناسبة، وإدخال البيانات المطلوبة.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يمكن للمتبرعين على حدٍ سواء التسجيل إلكترونيًا على منصة إحسان من خلال إتباع الخطوات التالية:

1. التوجه مباشرة إلى منصة إحسان الإلكترونية .

2. الضغط على تسجيل الدخول.

3. إدخال البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الجوال السعودي، عنوان البريد الإلكتروني، إعادة كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة).

4. الضغط على “إنشاء حساب”.

5. يقوم المستخدم باختيار البرنامج الذي يرغب التبرع من خلاله.

6. كتابة المعلومات المطلوبة.

7. اختيار طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة.

كيفية التبرع للمنصة

يمكن للمتبرعين التبرع من خلال المنصة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة.

2. تسجيل الدخول على الحساب الشخصي على المنصة.

3. كتابة رقم الجوال المسجل سابقًا.

4. إعادة كتابة رمز التحقق.

5. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

6. يتم تلقائيًا عرض كافة مجالات التبرع على المنصة.

7. كتابة المبلغ المراد التبرع به أسفل المجال الذي تم اختياره.

8. الضغط على “تبرع الآن”.

9. استكمال بيانات وسيلة الدفع الإلكتروني، والتي تشمل (اسم المتبرع المدون على بطاقة الهوية الوطنية، رقم البطاقة، التاريخ المقرر فيه انتهاء صلاحيتها، الضغط على “عملية التبرع”.

10. يمكن أن يختار المتبرع المقربين له كنوع من المساعدة، وذلك عن طريق الضغط على أيقونة “جعل هذه المساهمة هدية”.

11. ثم إدخال البيانات التالية: “اسم الراسل، اسم الشخص المرسل إليه، رقم الجوال الخاص بالمرسل إليه”.

وسائل الدفع في المنصة

يستطيع الشخص التبرع بسهولة من خلال الدخول على حسابه المسجل على المنصة، ثم الضغط على التبرع الفوري، واختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين الطرق المتاحة، والتي تشمل (ماستر كارد، فيزا كارد، حساب بنكي، أبل باي، بطاقات مدى).