نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي 1442 // عبر رابط الهيئة srca.org.sa الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء في المملكة من خلال رصدنا لأهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي، وجد بحث كثيف على وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي من قبل الشباب الباحث عن فرصة عمل، وفق شروط حددتها الهيئة للراغبين في التقديم للوظائف وأعلنت أن التقديم سيكون إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد على الراغب في التسجيل على الوظائف، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل من رابط التقديم وموعد التقديم وشروط التقديم، وكل الأسئلة التي تدور في أذهانكم بخصوص هذه الوظائف فتابعونا.

نبذة مختصرة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي

هيئة الهلال الأحمر السعودية هي هيئة خدمية مستقلة تقدم خدماتها في جميع محافظات المملكة، تم تأسيسها عام 1933 ميلادي الموافق 1353 هجري، تقدم المساعدات الطبية للمواطنين وهي عضو فاعل في منظمة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض.

التسجيل في وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

يتم التسجيل على الوظائف من خلال الرابط الإلكتروني هيئة الهلال الأحمر السعودي، على شبكة الإنترنت إلكترونياً من خلال الدخول والتسجيل في المسمى الوظيفي المناسب لمؤهلاتك وقدراتك.

موعد التقديم على وظائف هيئة الهلال الأحمر

الراغبين في التسجيل والتقديم عليهم المبادرة وسرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الموضح أعلاه، فسوف يتم تفعيل رابط التسجيل يوم واحد فقط يبدأ اليوم 2021/04/23 الموافق 1442/09/11، وينتهي يوم غداً السبت 2021/04/24 الموافق 12 من شهر رمضان الجاري.

مسميات وظائف الهلال الأحمر

مستشار قانوني.

محاسب.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي ميزانية.

أخصائي سلسلة أمدادات.

مساعد إداري.

أخصائي موارد بشرية

مدير مشروع.

شروط التسجيل على الوظائف