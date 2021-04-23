وظائف الهلال الأحمر السعودي 1442 الشروط والوظائف المطلوبة وموعد التقديم

وظائف الهلال الأحمر السعودي 1442، أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالسعودية عن وجود بعض الوظائف لديها، ومنذ هذا الإعلان والشباب الباحث عن وظيفة يبحث من خلال محرك البحث جوجل عن هذه الوظائف، ماهو التخصصات المطلوبة وشروط الوظائف وموعد التقديم، ونحن في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نتطرق للحديث عن هذه الوظائف بكل التفاصيل التي تشغل بال الشباب الباحث عن وظيفة، ونظراً لحرص المملكة العربية السعودية، في تقليل البطالة وتفعيل رؤية المملكة في 2030 تقوم دائماً المملكة بدعم كل الهيئات الحكومية والغير حكومية، لتوفير فرص عمل للشباب الراغب في إيجاد فرصة عمل، يستطيع من خلالها بناء مستقبله وتلبية احتياجاته ورغباته.

وظائف الهلال الأحمر السعودي 1442

الهلال الأحمر السعودي هو منظمة عامة، تم تأسيسها عام 1933 ومقرها في الرياض، وتسعى إلى تقديم كافة المساعدات والإسعافات الطبية اللازمة في المملكة، كما أنها تساعد في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية، وتعمل على توفير بعض الوظائف للشباب السعودي الباحث عن وظيفة، والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية، وعقد دورات تدريبية للشباب في السعودية.

الوظائف المطلوبة في هيئة الهلال الأحمر السعودي 1442

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن حاجتها لبعض الوظائف، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الوظائف هي كالتالي:

مستشار قانوني.

مدير مشروع.

محاسب.

أخصائي ميزانية.

أخصائي سلسلة إمداد.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي علاقات عامة.

مساعد إداري.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

أن يحمل المتقدم للوظيفة الجنسية السعودية.

يشترط فيمن يتقدم للوظيفة أن يكون لائق طبياً ويستطيع القيام بالوظيفة المحددة.

تتوافر به كافة الشروط المطلوبة للوظيفة من المؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات اللازمة بحسب شروط كل وظيفة.

يتم اجتيازه للمقابلة الشخصية بنجاح والتي تعقدها الهيئة.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

وكذلك إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

ألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة حكومية أخرى.

المستندات المطلوبة

تقديم كافة المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للوظيفة.

تقديم كل الدورات التدريبية والخبرات العملية في مجال الوظيفة المرشح لها.

موعد التقديم للوظيفة

يبدأ التقديم للوظيفة من يوم الجمعة الموافق 23 أبريل، وينتهي يوم السبت الموافق 26 أبريل.