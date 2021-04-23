نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك الإنماء طريقة الحصول على الحد الشامل من بنك الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الإنماء، يتميز بنك الإنماء أنه ينظر إلى تطلعات العملاء ويساندهم بما يجعله يقدم أسهم مختلفة الصيغة تتوافق جميعها مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها حيث يقوم البنك بشراء الأسهم ثم بيعها والحصول على ربح معلوم هذا إلى جانب تميز البنك بقيم الشفافية والإحترام والإبتكار.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الإنماء

بنك الإنماء يحرص على دعم استثمار الفرد داخل المؤسسات والشركات الكبرى عن طريق شراء أسهم لصالح البنك ثم تتم عملية البيع وذلك في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية بينما يتم التقديم على تمويل شخصي من البنك عن طريق تقديم طلب إلى شركاء المصرف وكذلك غير الشركاء بينما يكون هذا الطلب شامل الحد، ويمكن التسجيل بحاسبة التمويل الشخصي وذلك للتعرف على تفاصيل حسب جميع الشركاء.

طريقة الحصول على الحد الشامل من بنك الإنماء

للحصول على الحد الشامل من التمويل في بنك الإنماء هناك عدة شروط يجب توافرها ومنها ما يلى

فتح حساب للعميل مصرف الإنماء وذلك لتسهيل المعاملات البنكية والخدمات المصرفية.

والشرط الثاني هو الحصول على خطاب موقع من جهة العمل موضح في القيمة الرسمية للراتب الشهري وتاريخ التعيين.

كما يشترط تحويل الراتب على بنك الإنماء.

يشترط اعتماد جهة العمل التابع لها العميل من قبل بنك الإنماء.

كيف يمكنني فتح حساب في بنك الإنماء

إذا كنت تسعى لفتح حساب في بنك الإنماء حتى تحصل على الخدمات المتنوعة والمزايا التي يقدمها البنك لعملائه اتبع الخطوات التالية

قم بفتح حساب ابتدائى على البنك.

عند الحصول على رقم المرور قم باستكمال التسجيل وفتح حساب بنكي في مصرف الإنماء.

قم بنسخ البيانات وتسجيل الإسم ورقم الهاتف للحصول على رقم الهوية في بنك الإنماء واستخدامه فيما بعد.

التمويل من بنك الإنماء بدون تحويل راتب

وفيما يخص التمويل من بنك الإنماء بدون تحويل راتب يقدم بنك الإنماء لجميع عملائه العديد من القروض الشخصية المتنوعة التي تتناسب مع المواطن ويرجع ذلك للمدة الزمانية التي سيتم فيها تسديد القرض.

كما يمنح بنك الإنماء عدة برامج لتقسيط السيارات مع بعض الشروط المطروحة من الينك.

المزايا

تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

موافقة فورية.

تمويل الشراء بحد أقصى 500,000 ريال سعودي للسيارة الواحدة.

حرية إختيار مصدر شراء السيارة من الموردين المعتمدين لدى المصرف.

فترة سداد حتى 60 شهرا.

بدون كفيل.

الرسوم الإدارية تعادل 1% من مبلغ التمويل بحد اقصى 5,000 ريال

تمويل السيارات من بنك الإنماء

يقدم ايضا بنك الإنماء تمويل السيارات لعملائه مع تقديم عدد من المستندات والشروط التي سنطرحها عليكم فيما يلي:-

يجب على المتقدم على تمويل السيارات من مصرف الإنماء تجهيز الهوية الوطنية، تحديد طراز السيارة، تحديد مكان الشراء، حصولك على الحد الشامل، تعبئة كافة المعلومات في نموذج تمويل السيارات.

الحد الشامل