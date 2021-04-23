وداعا أحمد منصور… بعد مسيرة غنية بأكثر من 30 عملا درامياً

وداعا أحمد منصور…

بعد مسيرة غنية بأكثر من 30 عملا دراميا

رحيل الفنان السوري أحمد منصور ابن مدينة حمص ..جواد المسرح الحمصي

تقرير : أوصاف الفارس

توفي الفنان السوري “أحمد منصور” يوم الاثنين 19 نيسان/ أبريل، في مدينته حمص عن عمر ناهز الثمانين عاماً، بعد صراع لسنوات مع المرض.

وأفادت مصادر إعلامية، أنّ “منصور” دخل في حالة غيبوبة منذ 10 أيام، قبل أنْ يفارق الحياة،

للفنان احمد منصور رصيد درامي ومسرحي ضخم، إذ شارك بنحو 30 عملًا دراميًا و20 عملًا مسرحيًا، وكانت آخر مشاركاته مسلسل “الإمام”، ومسلسل “طوق البنات 4″، عام 2017.

ورغم كثرة وأهمية الأعمال التي قام بها إلا أن مسلسل “صلاح الدين الأيوبي”، الذي عرض على الشاشات عام 2001، من إخراج الراحل حاتم علي، كان مميزا عما سبقه في مسيرة أحمد منصور، إذ أدى في العمل دور “كمال الدين الشهرزوري”

قدّم منصور خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الأعمال الخالدة في ذهن وذاكرة المشاهد، سيما تلك التي عُرضت في تسعينيات القرن الماضي، مثل مسلسل “الدغري” الذي عرض عام 1992، و”نهاية رجل شجاع” (1994)، و”الخشخاش” (1991)، وأدى في مسلسل “عيلة خمس نجوم” شخصية أبو فرحان (1994)، في عمل حصد شعبية واسعة حين عرضه على الشاشة السورية. والكثير من الأعمال التي لاحصر لها ..

ولد الفنان أحمد منصور في حمص، عام 1941، وكان قد سلك طريق الفن مبكرًا، واستطاع في الثلاثينيات من عمره أن يحصل على جائزة أفضل ممثل في سوريا لعامي 1973 وعام 1974، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1980.

قدم منصور ابن مدينة حمص، خلال مسيرته الفنية الغنية العديد من الأعمال الفنية المميزة التي ما تزال حاضره في أذهان المشاهدين وستبقى ..

لروحه الرحمة والبقاء لذكراه العطرة والصبر لذويه وعائلته ومحبيه