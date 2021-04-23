أوقات دوام شركة زين السعودية في رمضان 2021

تقدم شركة زين السعودية الخدمات الخاص بالاتصالات داخل المملكة وكذلك خدمات الإنترنت وقد تم إنشاء الشركة لتحتل الصدارة منذ عام 2008، وهي من رائدات الشركات في هذا المجال ولها الكثير من العملاء داخل المملكة الذين يبحثون عن أوقات دوام الشركة خلال شهر رمضان، حيث سيتم تعديل المواعيد في شهر مضان لأنه من الأشهر التي لها خصوصية لدى المسلمين بسبب الصيام وصلاة التراويح، وسوف نتعرف على هذه المواعيد.

أوقات دوام شركة زين السعودية في رمضان

تقدم شركة زين خدماتها لكافة الأفراد والشركات وغيرهم على مدار الساعة وخاصة في الأماكن الحيوية مثل منطقة الحرمين ولكنها تقوم ببعض التعديلات في المواعيد التي تتناسب وطبيعة شهر رمضان والصيام ولكنها لا تتأخر في تقديم المساعدة اللازمة من خلال قنوات الاتصال المختلفة وتأتي مواعيد شركة زين في شهر رمضان كالتالي:

تم الإعلان عن مواعيد العمل الخاصة بشركة زين في شهر رمضان لتبدأ في الساعة العاشر صباحاً وتنتهي عند الساعة الرابعة عصراً في جميع أيام الأسبوع، في الفترة الصباحية.

تبدأ الفترة المسائية للعمل في فروع زين المختلفة من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

يوم الجمعة وهو إجازة رسمية يبدأ العمل فيه في لفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

تعمل المناطق الرئيسية في فروع شركة زين في منطقة الحرمين على مدار أربع وعشرين ساعة أيام الأسبوع كاملة.

تعمل الفروع المتواجدة في المطارات على مدار الساعة طيلة أيام شهر رمضان.

ويمكنك من خلال موقعنا ثقفني التعرف على مواعيد البنوك في رمضان بالسعودية 2021.

وسائل التواصل مع شركة زين

يقع المقر الرئيسي لشركة زين السعودية على الطريق الدائري الشرقي بمنطقة غرناطة بالرياض، والشركة لها العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن التواصل مع شركة زين من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي توفر الشركة لها صفحات عليها ومنها تويتر وفيس بوك، أو التواصل من خلال رقم الخط الموحد لخدمة المشتركين (959)، ويمكن معرفة عنوان أي فرع من فروع زين بالسعودية من خلال الدخول على موقع زين واختيار مواقعنا من أسفل الموقع، اختر المنطقة الرئيسية ثم حدد المنطقة الفرعية واضغط بحث ستظهر لك على الخريطة أقرب فروع لمنطقتك.