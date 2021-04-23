نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري من بنك الرياض لشراء عقار مكتمل البناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري من بنك الرياض، يعتبر بنك الرياض أشهر وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التي تمتلك خبرات كبيرة إلى جانب قائمة تمويل عدة رأسمالية، مما يجعل البنك صاحب دور ريادي للتمويل في المملكة سواء تمويل المشروعات الكبرى أو صناعات النفط وصناعات البتروكيماويات أو في التمويل الشخصي والعقاري للأفراد والشركات، إذا كنت تبحث عن تمويل عقاري للحصول على منزل أو فيلا جديدة تعرف على المزيد من خلال هذا المقال.

التمويل العقاري من بنك الرياض لشراء عقار مكتمل البناء

يوفر لك بنك الرياض حلول التمويل العقاري إعتمادا على مبادئ الإيجار والمرابحة والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث ان هذا البرنامج يمكن العميل من إختيار العقار الذي يرغب فيه بينما يقوم البنك تمليكه له بمدة وربح معلومين.

كما يمتاز التمويل العقاري بسهولة و سرعة الإجراءات حيث يتم إرسال المقّيم في نفس يوم التقديم مع أتاحة صرف مبلغ التمويل قبل أن يتم إيداع الراتب هذا إلى جانب هامش الربح التنافسي وخطة السداد المرنة جدا التي يحصل عليها عملاء البنك.

شروط الحصول على تمويل عقاري لشراء عقار مكتمل البناء من بنك الرياض

● أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم على التموين لا يقل عن خمس آلاف ريال سعودي وأن يكون من حاملي الجنسية السعودية فقط.

● يشترط أيضا تحويل الراتب بإستثناء العاملين في القطاعات البنكية.

● متاح للعاملين في القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي أيضا.

طريقة تقديم الطلب للحصول على تمويل عقاري بنك الرياض للسعوديين

● شهادة تعريف بالراتب مذكور فيها تاريخ الإلتحاق بالعمل.

● صورة من بطاقة الهوية سارية المدة.

● ملئ بيانات طلب التمويل العقاري.

● ملئ بيانات الإقرار الصحي.

● تقديم كشف حساب بنكي.

● سداد قيمة رسوم التقييم.