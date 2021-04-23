منتج آهل الآن بتمويل 60 ألف ريال بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط مرنة لدى بنك التسليف

منتج آهل هو الآن أفضل تمويل شخصي للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية حيث يوفر القرض الكثير من المزايا عبر بنك التسليف أو ما يسمى باسم بنك التنمية الاجتماعية حالياً فيمنح التمويل لمن يتطابق معه الشروط والضوابط المطلوبة من البنك ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد لجميع الفئات المستفيدة أما بالنسبة للموظف السعودي في القطاع الحكومي يعطى له التمويل بدون كفيل غارم عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وأتاحت الحكومة السعودية رابط التقديم على منتج آهل بأقساط شهرية مرنة وميسرة لمدة خمسة سنوات عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

شروط التقديم على منتج آهل بالسعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية

يتم الحصول على منتج آهل التمويل المرن بالسعودية في حالة تطابق الشروط والضوابط المطلوبة لدى بنك التنمية الاجتماعية وسوف نتعرف عبر مقاله اليوم على الضمانات والشروط الواجبة كما يلي

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وليس للوافدين أو المقيمين الحق في الحصول على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يحتاج موافقة الكفيل الغارم ماعدا العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة

يلتزم جميع الطالبين لقرض منتج آهل في السعودية بأن يكون عمرهم لا يقل عن 21 عام حتى 60 عام

لابد أن لا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 عام أثناء التقديم على منتج آهل بالسعودية للموافقة بنك التنمية الاجتماعية

يطلب منتح آهل بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية أن يكون دخل المتقدم لا يقل 2 ألف ريال سعودي عند طلب الحصول على القرض المناسب للعميل ويكون التمويل بحد أقصى ستون ألف ريال سعودي

يلتزم جميع العملاء السعوديين بسداد أقساط القرض الشهرية في مواعيده المحددة عند الحصول عليها من بنك التنمية الاجتماعية

مزايا طلب منتج آهل في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية