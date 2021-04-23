“المرور” يضبط قائد مركبة مارس التفحيط وسار على سرعة 200 كم/ ساعة

بلادي – الرياض:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بسرعة عالية على أحد الطرق العامة في المملكة.
وأكدت الإدارة أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر لمن أبلغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.
يُذكر أن هذا الإجراء جاء بعد تلقي إدارة المرور شكوى عن قائد مركبة يتباهى في مقطع فيديو بالسير على سرعة 200كم /ساعة، ويمارس التفحيط معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
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