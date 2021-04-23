متحدث “الأرصاد”: 13 شوال موعد دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 مئوية

بلادي – الرياض:

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن يوم 13 شوال 1442ه سيشهد دخول الصيف، متوقعًا أن تصل درجات حرارة هذا الصيف إلى 50 مئوية.

وأكد “القحطاني”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن المركز مستمر في تقديم التقارير المعنية بأحوال الطقس على مناطق المملكة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد أمطارا ربيعية من متوسطة إلى غزيرة.

ونبّه باستمرار هطول الأمطار من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعًا اشتداد غزارتها على مناطق المرتفعات الجبلية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة وعسير.