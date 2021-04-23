بلادي – الرياض:
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن يوم 13 شوال 1442ه سيشهد دخول الصيف، متوقعًا أن تصل درجات حرارة هذا الصيف إلى 50 مئوية.
وأكد “القحطاني”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن المركز مستمر في تقديم التقارير المعنية بأحوال الطقس على مناطق المملكة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد أمطارا ربيعية من متوسطة إلى غزيرة.
ونبّه باستمرار هطول الأمطار من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعًا اشتداد غزارتها على مناطق المرتفعات الجبلية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة وعسير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث “الأرصاد”: 13 شوال موعد دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 مئوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.