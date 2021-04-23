مُخبأة باحترافية في فاكهة رمان.. إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون واردة من لبنان

بلادي – الرياض:
أحبطت هيئة الجمارك في ميناء جدة الإسلامي، اليوم (الجمعة)، محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 5.3 مليون حبة، مخبأة ضمن شحنة فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.
وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد بن علي النعيم، أنه تم ضبط مستقبل الشحنة داخل المملكة، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضح أن الوسائل التقنية الحديثة في جميع المنافذ الجمركية، أسهمت كثيرًا في الكشف عن مثل هذه الممنوعات وغيرها، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها لتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
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