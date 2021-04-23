رابط نظام نور noor.moe.gov.sa استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

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عمر شويل - جدة أصبح رابط نظام نور التعليمي أحد أهم عبارات البحث خلال هذه الأيام خاصة مع بدء الاعلان عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، فبعد أن انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 بدأت العديد من المدارس والإدارات التعليمية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بالاعلان عن نتائج الطلاب ورفعها عبر نظام نور التعليمي التابع للوزارة من أجل أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على إشعارات نتائج الطلاب والاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني.
نتائج نور برقم الهوية 1442
أعلن نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعوية عن قيامه بإتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 من خلال حساب ولي الأمر على نظام نور التعليمي، حيث يتمكن حالياً أولياء الأمور من معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 عبر تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر على نظام نور التعليمي.
نتائج الطلاب برقم الهوية 1442
وقد قامت العديد من الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية برفع نتائج الطلاب عبر نظام نور خلال هذه الأيام، خاصة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد أن انتهت هذه المدارس من رفع نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور التعليمي.
بدورها قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن قيام استكمال تقويم أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية حيث سيتم رفع درجات الفصل الدراسي الثاني 1442 فور الانتهاء من تصحيح ورصد نتائج الطلاب وذلك عبر نظام نور التعليمي، ومن ثم يتم إصدار إشعار نتائج الطلاب من أجل أن يتمكنوا من معرفة نتائجهم والاستعلام عنها عبر نظام نور التعليمي.
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور
ومن أجل أن يتمكن أولياء الأمور والطلاب في المرحلة الابتدائية من الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي، وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب فكل ماعليكم هو القيام باتباع الخطوات التالية:
- القيام بالدخول إلى موقع نظام نور التعليمي على الإنترنت من خلال رابط نظام نور وهو: noor.moe.gov.sa.
- القيام بتسجيل الدخول إلى نظام نورمن خلال حساب ولي الأمر من خلال كتابة اسم المستخدم وكملة المرور، ورمز التحقق الذي يظهر لكم أثناء عملية تسجيل الدخول ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- في حال عدم أن سبق لولي الأمر التسجيل في نظام نور فكل ماعليه هو الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد والذي يظهر أسفل شاشة تسجيل الدخول، ومن ثم سيتم فتح شاشة بها بيانات يجب كتابتها مثل: سجل ولي الأمر، واسم المستخدم، ومن ثم استكمال باقي البيانات التي يطلبها النظام.
- في حال أن نسى ولي الأمر كلمة المرور واسم المستخدم فيمكنه الضغط على كلمة هل نسيت كلمة السر او إسم المستخدم، ومن ثم سيتم فتح شاشة بها رقم الهوية ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على التالي، واستكمال باقي الخطوات.
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