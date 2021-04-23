نظام نور رابط وخطوات استعلام نتائج المرحلة الابتدائية بالهوية 1442

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عمر شويل - جدة أتاح نظام نور خطوات ورابط استعلام نتائج المرحلة الابتدائية 1442، برقم الهوية بدأ موقع نظام نور في عرض نتائج طلاب الابتدائي لنهاية العام الدراسي 1442-2021، بعد أن انتهت الامتحانات يوم الأربعاء 9/9/1442، ومن وقنها وتشغف القلوب لمعرفة النتائج، وقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير نظام إلكتروني متطور يساهم في حصول أولباء الأمور على النتيجة من بيوتهم أو من مقرات أعمالهم، ولا يكون هناك حاجة لزيارة مدرسة أو منشأة تعليمية للتعرف على درجات الطالب في امتحانات نهاية العام أو الفصل الدراسي.

نظام نور للنتائج برقم الهوية

بدأ نظام نور في تمكين ولي الأمر من الاستعلام عن نتيجة أبناؤه في المرحلة الابتدائية، بداية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي وهي الصفوف الدراسي من قامت بالانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي منذ ساعات أو أيام قليلة، من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وقد شهدت تلك الفترة نجاح جديد للمنصة، لا يقل عم ما تحقق في الفصل الأول، لتثبت جدارتها وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العمليات في نفس الوقت خلال فترة الاختبارات، والآن سيكون المقصد هو رابط نظام نور لاستعلام النتائج النهائية،

نظام نور رابط وخطوات استعلام نتائج الطلاب الابتدائية

البحث عن خطوات استعلام نتائج المرحلة الابتدائية من نظام نور يأتي بعد أن أعلنت العديد من الإدارات التعليمية الانتهاء من رفع النتائج، ودعت أولياء الأمور للدخول على خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية .

خطوات استعلام نتائج المرحلة الابتدائية

الدخول على الرابط الرسمي موقع نظام نور من حساب ولي الأمر .

التسجيل للبيانات الخاصة بالدخول وهي اسم المستخدم وكلمة السر أو المرور ورمز التحقق.

تسجيل الدخول على النظام.

لو فقد المستخدم كلمة المرور يمن استعادتها برقم الهوية من خلال استعادة كلمة مرور نظام نور.

ادخل على التقارير ومنها استخراج كشف الدرجات.

وزارة التعليم كانت قد أكدت على استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع المعايير التي تم إدراجها في نظام نور، خلال فترة الاختبارات، كما حددت مواعيد الدور الثاني، وقد انتهت رصد درجات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، فيما لا يزال طلاب الثانوية العامة والمرحلة المتوسطة يؤدون اختباراتهم.