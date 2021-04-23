طريقة التسجيل في منصة احسان إيقاف خدمات 1442 ehsan.sa

طريقة التسجيل في احسان إيقاف خدمات وهي هامة جدا لكل الأشخاص الذين تعرضوا لمحنة ولم يتمكنوا من تسديد ما كان عليهم من ديون بعدها أصدرت المحكمة ضدهم قرار بالإيقاف لجميع الخدمات التي تخصهم ، ومنصة إحسان تُعتبر أصبحت الآن ملاذ آمن للكثيرين في السّعوديّة، الذين يعانون من العديد من المشكلات وتختص بكثير من الخدمات المتميّزة يتم تقديمها.

طريقة التسجيل في منصة احسان

يستطيع الأشخاص في السعودية إنشاء حساب إلكترونياً عن طريق عمل الخطوات التالية:

في بداية الأمر الشخص المستفيد يدخل رابط منصة إحسان الخيرية

ثم يختار كلمة تسجيل حتي ينشى حساب جديد وسوف يجدها أعلى الصفحة.

اضغط بعدها على الأيقونة التي يوجد عليها إنشاء حساب.

يقوم بكتابة البيانات التي تُطلب وهي اسم الشخص وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به كما يكتب رقم الجوال

في النهاية سيطلب تدوين رمز التحقق الذي يتواجد أمام الشخص

ثم يقوم بالنقر علي إنشاء حساب.

بعد ذلك يقوم بتفعيل هذا الحساب وذلك عن طريق الدخول إلى البريد الإلكتروني التابع له الذي كان قد تم التسجيل به.

طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات

يمكن لأي شخص قد تعرض لإيقاف الخدمات نتيجة صدور أحكام قضائية ضده بعد أن تم تراكم الديون ولم يتمكن من سداد الأموال حيث يقوم بالاشتراك عبر بوابة احسان ثم يقوم بتقديم طلب من أجل رفع الخدمات من خلال تنفيذ الخطوات التالية: