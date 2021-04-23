نتائج المرحلة الابتدائية نور 1442 برقم الهوية وخطوات استخراجها للطلاب بالمملكة

يترقب كافة أولياء الأمور والطلبة والطالبات بالمملكة معرفة نتائج المرحلة الابتدائية نور 1442 والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه يتم الآن متابعة النتائج ورصد الدرجات ومتابعتها استعدادًا لرفعها عبر موقع نور ويصبح بإمكان الطلبة والطالبات الاستعلام عنها باستخدام الحساب الشخصي للطالب أو ولي الأمر بخصوصية تامة باستخدام رقم الهوية، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خوفًا من انتشار وباء كورونا.

نتائج المرحلة الابتدائية نور 1442

أتاح نظام نور الإلكتروني للطلاب إمكانية التعرف على نتائج الاختبارات التي يتم أدائها عبر منصة مدرستي الإلكترونية، حيث أن المملكة أطلقت تلك لمنصات سعيًا وراء تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى جعل كافة المؤسسات رقمية، وأصبح من الممكن أن يقوم ولي الأمر بمتابعة أبنائه بكل سهولة حيث أن النظام لا يقتصر على الطالب والمعلم فقط بل يتمكن ولي الأمر أيضًا من تسجيل حساب له عبر نظام نور ومتابعة النتائج لأبنائه.

تقديرات الطلاب نظام نور

يمكن لكافة الآباء معرفة نتائج الاختبارات والدرجات التي حصل عليها الطلاب في الأعمال الشهرية والصيفية ونتائج آخر العام التي يتم رفعها في الفترة الحالية، حيث أن التقديرات الخاصة بالدرجات التي يعتمدها نظام نور تأتي كالتالي :

إذا حصل الطالب على درجة ما بين 95/100 فأنه يحصل على تقدير امتياز مرتفع.

إذا حصل الطالب على درجة ما بين 90/95 فأنه يحصل على امتياز.

وإذا حصل الطالب على درجة ما بين 85/90 فأنه يحصل على تقدير جيد جدًا.

أما إذا حصل الطالب على درجة ما بين 80/85 فأنه يحصل على تقدير جيد جدًا.

إذا حصل الطالب على درجة ما بين 80/75 فأنه يحصل على تقدير جيد مرتفع.

إذا حصل الطالب على درجة ما بين 75/65 فأنه يحصل على تقدير جيد.

وإذا حصل الطالب على درجة ما بين 65/60 فأنه يحصل على تقدير مقبول مرتفع.

وإذا حصل الطالب على درجة من 50/60 فأنه يحصل على تقدير مقبول.

ولكن إذا حصل الطالب على درجة أقل من 50 فأنه بذلك يكون راسب.

خطوات معرفة النتائج نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية عدد من الخطوات البسيطة التي من يمكن من خلالها التعرف على النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية والتي من بينها :