نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة زكاتي الإلكترونية لدفع زكاة الفطر عبر zakaty.gov.sa وطريقة حساب زكاة الفطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة زكاتي الإلكترونية لدفع زكاة الفطر زاد البحث عنها هذه الأيام حيث يرغب المقيمين والواطنين في السعودية رابط بوابة زكاتي zakaty.gov.sa لدفع زكاة الفطر في رمضان 2021 فيما يرغب البعض الأخر معرة طريقة حساب زكاة الفطر أو الأموال قبل الدفع فكافة الخدمات المتعلقة بفريضة الزكاة الركن الثالث في الإسلام تكون متاحة على بوابة زكاتي لذا نوفر لينك بوابة زكاتي الإلكترونية لدفع زكاة الفطر كافة المعلومات المرتبطة بدفع زكاة الفطر رمضان 1442 عن طريقها.

بوابة زكاتي الإلكترونية لدفع زكاة الفطر

أطلقت الهيئة العامة للزكاة في السعودية بوابة زكاتي الإلكترونية لدفع زكاة الفطر والأموال وغيرها من أجل توفير وسائل شريعة لأداء الزكاة بشكل ميسر بما يضمن بيئة زكوية متوازنة ومتكاملة وتحت إشراف هيئة الزكاة والدخل كما تساعد على إمكانية حساب الزكاة إلكترونيًا دون الحاجة لتساؤلات الشيوخ أو الوقوع في حيرة ويمكن متابعاة بوابة زكاتى على تويتر لمعرفة كافة تفاصيلها.

طريقة دفع زكاة الفطر على بوابة زكاتي

يوفر مشروع زكاتي العديد من الخيارات للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية لدفع زكاتهم الشخصية عبر الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة زكاة الفطر 2021 المحددة في المملكة على أن تكون طريقة دفع زكاة الفطر على بوابة زكاتي في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على بوابة زكاتي.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية دفع الزكاة.

ملء الخانات المتاحة.

إضافة رمز التحقق.

الضغط على المتابعة.

يفتح الموقع صفحة دفع زكاة الفطر عن طريق سداد أو مدى

خدمة سداد

أتاحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا السعودية خدمة سداد على أن يتم تحويل الأموال بعد 3 أيام على أن يكون السداد من خلال:

الهاتف المصرفي فرع البنك المتعامل معه. الخدمات البنكية الإلكترونية. أجهزة الصراف الآلي

خدمة مدى

من خدمات الدفع السريع المتاحة في السعودية لحاملي بطاقات مدى ولاتوجد رسوم تفرض عند استخدام خدمة مدى.

طريقة حساب زكاة الفطر 2021

يستطيع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حساب الزكاة 2021 من خلال التالي: