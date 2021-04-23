تمويل عقاري ببنك الرياض ورابط حاسبة التمويل العقاري ونسبة الربح والمبلغ التمويل

تمويل عقاري ببنك الرياض ، يقدم بنك الرياض حلول لتمويل العقاري متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وهو من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ومن أفضل الخدمات التي يوفرها للمواطنين السعوديين، حيث يقوم العميل باختيار العقار الذي يريده وبالتالي يقوم بنك الرياض بشرائه وتمليكه للعميل بمده وربح معلومين، ويقوم البنك بحساب قيمة الأرباح وإجمالي المبلغ الممنوح كما أيضاً يقدم المبلغ الدفعة المقدمة التي يجب للعميل دفعها فالأول وإجمالي السداد والقسط الشهري المطلوب من العميل شهرياً ومدة التمويل بالسنوات وبالرسوم الإدارية وكما يعلمك أيضاً بنسبة مبلغ التمويل ونسبة ضريبة القيمة المضافة، ففي هذه المقالة سوف نقدم لكم كل التفاصيل الآتية الخاصة بالتمويل والحاسبة والشروط التي تقدم مع التمويل .

تمويل عقاري من بنك الرياض

يتميز تمويل من بنك رياض بسرعة وسهولة الإجراءات حيث يتم إرسال المقيم في نفس اليوم التقديم مع أتاحه صرف مبلغ التمويل قبل أن يتم الإيداع كما إن يوجد أنواع من التمويل وهو تمويل شخصي (شخصي بدون تحويل راتب -التورق – تمويل تعليمي-المرابحة) وتمويل سيارات (تمويل للسيارات مستعملة وتمويل لسيارات جديدة ) وأخر نوع هو التمويل عقاري ببنك الرياض، فأليكم الأنواع :

تمويل عقاري للأرض .

تمويل عقاري فيلا .

تمويل عقاري دوبلكس .

تمويل عقاري شقة .

تمويل عقاري مجمع سكني .

تمويل عقاري استراحة.

واليكم رابط حاسبة التمويل العقاري ببنك رياض لحساب نسبة الربح والمدفوعات شهرياً، واليكم أيضاً تمويل بنك التنمية الاجتماعية وقروض الاسرة وأيضاً في المقالة السابقة أتحدثنا عن التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي علي الإنترنت بدون زيارة الفرع.

شروط للحاسبة العقارية 2021

الحد الأدنى لراتب العميل المقدم على تمويل العقار لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وان يكون من حاملين جنسية السعودية.

يشترط تحويل الراتب باستثناء عملاء البنوك.

متاح لكل من عاملين في القطاع الحكومي وقطاع شبه الحكومي وقطاع الخاص.

ويجب للمقدم أن يكون لديه حساب في بنك رياض.

لا يقل سنة عن 20 عاماً.

تجاوز صافي دخل العميل 3 آلاف .

في الشهر الأخير من السداد يجب ألا يتجاوز عمر العميل 70 عاماً.

طريقة للتقديم لتمويل عقاري

سوف نقدم إليكم كل ما تجتاحه للتقديم :