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عمر شويل - جدة رابط منصة أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وكيفية سداد المخالفات, وكانت قد وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول للبوابة الرئيسية في منصة أبشر وذلك توفيرا للوقت وتوفيرا للجهد على المواطنين والمقيمن ضمن الأراضي السعودية, وهي تعتبر إحدى الخدمات الرئيسة التي تقدمها إدارة الداخلية للقاطنين على أراضيها من جميع الفئات للاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونياً عن بعد دون الذهاب إلى أحد مقرات وزارة المرور, وهناك خدمة أيضا تمكنك من دفع المخالفة عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بلتنسيق مع وزارة المرور السعودية, والحض على التسريع في السداد حتى لا يتم فرض غرامات في حال التأخر.

التعرف على المخالفات عبر منصة أبشر

ويمكنك الدخول للبوابة الرئيسية والتعرف على نوع المخالفة ومن ثم التأكد من صلاحية الرخصة التي يحملها السائق, وإضافة إلى ذلك معرفة التأمين ومن جهة أخرى يتابع المرور السعودي حال السيارة وإجراء الفحص الفني, وهذا يوفر الوقت على غير العادة في إجراء الفحص الدوري للمركبات ضمن قوانين المرور السعودي وجعله عبر منصة أبشر التي أصبحت تلبي حاجة المواطن في الكثير من الخدمات التي تقدمها والتي قد تصل إلى أكثر من 200 خدمة.

كيف تنزل المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

ويتم الاستعلام عن المخالفة المرورية عبر الدخول إلى منصة أبشر وستجد المخالفة برقم الهوية وسيجد الشخص المخالفة إذا كانت تخصه او تخص أحد أفراد عائلته أو الأشخاص الذي قام بكفالتهم.

طريقة الاستعلام عن المخالفة عبر منصة أبشر

يتوجب عليك عمل خطوات للاستعلام عن المخالفة المرورية وهي كالتالي:

يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الهوية إذا كنت مقيم من غير جنسية والرمز المرئي.

قم بالنقر على خيار عرض لعرض ما إذا كان عليك أي مخالفة.

ومن الملاحظ في ظل أزمة كورونا بدات الحكومة السعودية بالعمل إلكترونيا على خدمة الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها, وذلك عبر تقديم الوظائف والخدمات بشكل الكتروني وعن بعد مثل ماحصل في تفعيل رخصة رقمية عبر منصة أبشروالاستعلام عن نتائج الدفاع المدني عبر أبشر والتسجيل لقاطني دول مجلس التعاون الخليجي.