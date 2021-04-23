نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة Toyor Al Janah .. “عصومي” يكشف التفاصيل بفيديو حصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة Toyor Al Janah بعد انتشار أخبار عن وفاة خالد مقداد في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، مما جعل الجميع يتساءل عن اسم خالد مقداد بجانب بحثهم عن ترد قناة طيور الجنة فهى من أشهر قنوات الأطفال ولها جمهور من مختلف الدول العربية لما تقدمه من مضمون متميز وآمن على الأطفال من العنف، ومع تداول خبر وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة تساءل الجميع عن إمكانية حدوث تغيير في إدارة القناة بعد إصابة خالد مقداد بفيروس كورونا الذي أصبح يهدد حياة البشرية يوميًا.

حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة

أكد المعتصم بالله مقداد نجل خالد مقداد مؤسس قناة “طيور الجنة” أن مايتم تداوله عن وفاة والده لا أساس له من الصحة وأن والده مازال على قيد الحياة، كما إنه نشر عبر صفحة قناة “طيور الجنة” في “فيسبوك” فيديو للحديث عن صحة والده، واستقرارها، موضحًا أنه يرقد في العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا جميع محبي والده بالدعاء له بالشفاء بعد دخوله العناية المكثفة وتدهور حالته الصحية.

وفاة خالد مقداد

انتشرت شائعة خبر وفاة خالد مقداد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أصبح مثير للجدل، وتصدر اسم خالد مقداد “الترند”، فهو ممن مواليد 1972، ومؤسس قناة “طيور الجنة”، التى تعتبر من أشهر سلسلة في القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah

لايتوقف البحث عن تردد قناة طيور الجنة في مختلف الدول حيث يواصل الكثير من مختلف البيوت العربية تساؤلاتهم عن تردد قناة طيور الجنة، ويمكن ضبط رموزها من خلال الآتي: