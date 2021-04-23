نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي ؟ والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي والشروط المطلوبة التي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المواطنين السعوديين الذين تتوافق عليهم الشروط والمعايير، حيث يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي المستفيد الذي يبلغ من العمر 18 عام ويواصل مراحل التعليم، كما يصرف المعاش إلي الشباب من الجنسين الذين وصلوا بهم العمر إلي السادسة والعشرون ولم يعملوا بأي وظيفة، كما أكدت الوزارة استمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي إلي البنات التي لم تتزوج، لذا دعونا نتعرف سويا علي الشروط والضوابط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من خلال الفقرات التالية عبر موقع ثقفني.

شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي المواطنين الراغبين في الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي يجب أن تتوافق عليهم شروط معاش الضمان الاجتماعي والتي تبلغ قيمة مبلغ 9400 ريال سعودي، والتي من أهمها التالي:

أن يكون المواطن المتقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي صاحب جنسية سعودية، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.

يصرف المعاش إلي الأرامل واليتامى.

يصرف المعاش إلي الفتاة الغير متزوجة التي وصل بها العمر إلي 35 عام.

كما اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط والمعايير الجديدة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي أن يكون مقيمين بالمملكة إقامة دائمة، كما أكدت الوزارة علي أن الوزارة تقدم معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات التي لم تتزوج بعد طلاقها، بشرط تقديم ما يثبت الطلاق وما يثبت عدم وجود دخل شهري لها، على جانب آخر أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطوات حجز موعد إلكتروني.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي غير قادر على العمل. أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي ليس لديه مصدر رزق. أن لا يكون للمستفيد سجلات تجارية. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام. يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون لدي المستفيد أي ممتلكات أو أموال تجلب الرزق.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر طريق موقع الوزارة ثم القيام بإتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تعديل البيانات والمعلومات إذا لزم الأمر.

القيام بإرسال الطلب.

قانون صرف معاش الضمان الاجتماعي

وفقا للمادة الثامنة من قانون مشروع نظام الضمان الاجتماعي فانه يحق للوزارة متابعة حالة المتقدم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ودراسة حالته وفقا للمتغيرات الجديدة التي قد تطرا، كما تنص المادة التاسعة من القانون عن ألية الاستحقاق والتي تشمل السعوديين وأصحاب الدخل المنخفض وضرورة الالتزام بمتطلبات الوزارة وضمت المادة العاشرة من القانون استثناء المراءة من جنسية المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط تزوجها من سعودي.