نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد للتقديم على الوظائف العسكرية 1442 على رتبة “رقيب حتى جندي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة القبول الموحد تتم عمليات بحث مكثفة من قبل خريجي البكالوريوس والدبلوم، للتقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع عبر الإدارة العامة للقبول الموحد عن فتح باب التقديم للتسجيل على الوظائف من رتبة “رقيب حتى جندي”، لحملة البكالوريوس والدبلوم الفني أو المهني، أو الشهادة الثانوية العامة، ومن من تنطبق عليهم الشروط المحددة لنيل شرف خدمة تراب الوطن، حيث تحرص وزارة الدفاع عن أنتقاء خيرة شباب المملكة للالتحاق بالخدمة بها، كي تكون في أتم جاهزية لحماية مقدسات الوطن والعنصر البشري هو أهم عناصر القوات المسلحة في البلاد.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

يمكن لجميع الرجال والنساء من حملة المؤهلات التي ذكرناها في صدر المقال الدخول عبر، رابط بوابة القبول الموحد الإلكترونية وملء أستمارة التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفق الشروط والضوابط المحددة للتقديم.

شروط التقديم في وظائف القوات المسلحة 1442

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمة الوطن خارج البلاد.

يجب أن يكون سن المتقدم على الوظائف لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يجب أن يكون حسن السير محمود السيرة غير محكوم عليه في أي قضايا مخله بالشرف.

أن لا يكون المتقدم للوظائف يعمل في أي جهة حكومية.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات المذكورة أعلاه.

أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول وأجتاز المقابلة الشخصية.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية التي تسمح له بالالتحاق بالخدمة العسكرية.

أن لا يكون قد فصل من إحدى القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

موعد فتح بال التقديم على الوظائف العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الدفاع السعودية أن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية، سيبدأ يوم الإثنين القادم 2021/04/25 الموافق 1442/09/13 هجري وينتهي التقديم يوم 2021/05/10 ميلادي.

طريقة التقديم على رابط بوابة القبول الموحد

الدخول على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.

الإطلاع على دليل المستخدم.

التقديم في الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية وملء البيانات المطلوبة.

الضغط على زر تسجيل وحفظ البيانات.

أفرع القوات المسلحة السعودية

تتكون القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية من عدة أفرع لكل فرع قيادته الخاصة وفيما يلي أفرع القوات المسلحة السعودية المختلفة.