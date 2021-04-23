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عمر شويل - جدة خطوات حساب ساعات العمل الإضافية في المملكة كما جاء في قانون العمل السعودي لحماية حقوق العامل نتيجة ساعات العمل الإضافية في العمل الخاص به، كما أن يعمل قانون العمل السعودي على لزام صاحب العمل بدفع اجر الساعات الإضافية التي يعمل بها العامل في المصنع آو الشركة أو أي كان جهه العمل، ويكون الأجر أضافي غير الراتب الأساسي المتفق علية بين العامل وصاحب العمل عن العمل الإضافي الذي اقره قانون العمل السعودي لمعرفة طريقة حساب سعر الساعات أضافية وكذلك المساعدة في حماية حقوقه والمطالبة بها من صاحب العمل، كما يلتزم أصحاب العمل بدفع الاشتراكات النقدية للموظف خلال ساعات العمل الإضافي على أن تشمل بالإضافة إلى البدلات نصف الأجر الأساسي الشهري للساعة بما يعادل أجره الأساسي في الساعة، كما انه لا يسمح وفقًا لقانون العمل الذي يتم تطبيقه بالمملكة العربية السعودية بمكوث العامل بمكان العمل لفترة تزيد عن ال12 ساعة حيث أن المملكة وضحت اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة 2021.

خطوات حساب ساعات العمل الإضافية بالمملكة 2021

يتم حساب ساعات العمل الإضافي بالأمثلة التالية: في حالة العمل لساعات إضافية تصل إلى 16 ساعة في الشهر والراتب الأساسي للعامل 5000 ريال بإجمالي الراتب 6000 ريال ويجب أن تكون ساعة العمل اليومية الأساسية 8 ساعات تحسب أجر الساعة الإضافية أولاً.

ويتم حساب أجر الساعة الشهري بقسمة الراتب الأساسي على عدد أيام الشهر على عدد ساعات العمل في اليوم: 8/30/5000 = 20.8 ريال.

وحساب الأجر الشهري للساعة بالراتب الحقيقي: 8/30/6000 = 25 ريال.

وبناء على ما سبق يحسب أجر الساعة الإضافي بضرب الأجر الأساسي في أجر الساعة وإجمالي الأجر بنسبة 50٪ = 20.8 + (25 * 50٪) = 57.5 ريالاً.

وبذلك يتم احتساب الأجر الشهري لإجمالي ساعات العمل الإضافي بضرب الساعة الإضافية في عدد الساعات الإضافية: 57.5 * 16 = 920 ريال.

نظام ساعات العمل في نظام العمل السعودي

ساعات العمل الرئيسية

يشترط ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الأساسية في اليوم 8 ساعات. يجب ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الأساسية في الأسبوع 48 ساعة. والعمل خلال شهر رمضان يجب ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 6 ساعات

زيادة ساعات العمل

يجوز لصاحب العمل تشغيل عماله 9 ساعات في اليوم إذا كانت طبيعة العمل غير يومية. يمكن لصاحب العمل تقليل ساعات العمل اليومية إلى 7 ساعات في حالة العمل الشاق الذي يعرض حياة العامل للخطر أو العجز. كما نصت المادة 100 على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل عماله 8 ساعات في اليوم وأكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا كانت طبيعة الوظيفة قائمة على التناوب ويجب ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات في اليوم 48 ساعة في الأسبوع إذا احتسبت لفترة زمنية 21 يوم.

فترات الراحة أثناء العمل

لا يجوز للعامل العمل لمدة 5 ساعات دون راحة سواء لتناول الطعام أو الصلاة. يجب أن تكون فترة الراحة اليومية للعامل نصف ساعة. ينص البند 102 على أن فترات الراحة اليومية لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية. ينص في المادة 104 أن يحصل العامل على يوم عطلة في الأسبوع بشرط ألا تقل عن 24 ساعة ويفترض أن يكون يوم الجمعة وأن صاحب العمل يمكنه اختيار يوم آخر مقابل أجر.

طريقة حساب الأجر بالساعة

معرفة الأجر بالساعة أمر مهم لجميع العمال حيث يمكن حساب الأجر باتباع خطوات بسيطة بمعرفة عدد ساعات العمل التي عملت بها واحسب دخلك وقيس دخلك بعدد ساعات العمل ويوجد مثال على ذلك إذا كان عدد ساعات عملك 2000 ساعة وكانت قيمة أرباحك 14000 ريال فأجر الساعة = 14000/2000 = 7 ريال للساعة.

والجدير بالذكر في مؤسسة القطاع الخاص التي يعمل فيها العامل إذا تجاوزت ساعات العمل المعيار الأسبوعي تصبح ساعات العمل ساعات إضافية وأيضا تصبح ساعات العمل إضافية إذا عمل الموظف في أيام الإجازات الرسمية الأسبوعية أو الأعياد، كما أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان الكريم بعد التخفيض 36 ساعة فقط في الأسبوع وهذا هو الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها خلال شهر رمضان الكريم ويتم تطبيق هذا بجميع القطاعات العام منها والحكومي لتخفيف الجهد على العمل والشغب بكل مجهودة.

كما أن يوجد رقم موحد لمكتب العمل يمكن الاتصال على رقم الهاتف 19911 للتواصل مع خدمة العملاء للرد على الأسئلة والشكاوى ويعمل على تسوية للخلافات العمالية ويمكن الاستفسار عن تلقي خطابات العمل ويمكن سؤال خدمة العملاء عن برنامج حماية الأجور والدفاع عن حقوق العمال في الشركات والمؤسسات المختلفة ويقدم خدمات حجز المواعيد الإلكترونية.