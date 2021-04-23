إعلان إيداع معاشات التقاعد للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن مؤسسة التقاعد تصرف معاشات للمواطنين بالمملكة، هناك العديد من المواطنين السعوديين المتقاعدين ومستفيدين من المعاشات التقاعدية، وينتظرون موعد الإعلان عن بدء إيداع كل معاش في حساب كل مواطن متقاعد، فإن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين المستفيدين منها، كما أن مؤسسة التقاعد لديها أكثر من نظام للتقاعد يستفيد منهم المواطنين في المملكة، موقعنا يدعوا المواطنين لمتابعة كافة تفاصيل معاشات التقاعد مثل موعد صرفها وكيفية الاستعلام عنها وشروط الاستحقاق، أو الاطلاع علي أنظمة التقاعد.

موعد إعلان إيداع معاشات التقاعد للمستفيدين

وجدنا جميع المستفيدين من معاشات التقاعد يبحثون عن موعد صرفها وإيداعها في حساب كل مستفيد، كما أن كل مواطن متقاعد لديه أهتمام بصرف معاش التقاعد الخاص به لأنه يعتمد عليه في سد أحتياجاته الضرورية في المملكة، حيث أعلنت مؤسسة التقاعد موعد صرف معاشات التقاعد في المملكة، ويكون موعد صرف المعاشات اليوم الخامس والعشرون من كل الشهر الميلادي، مع العلم أنه إذا جاء ذلك اليوم متوافق مع يوم عطلة رسمية سواء أعياد أو أجازات أسبوعية ممكن أن يتقدم موعد الصرف أو يتأخر، لو يوم العطلة يوم الجمعة يتقدم موعد الصرف أما إذا جاء يوم السبت يتم تأخير موعد الإيداع ليوم الأحد.

أنظمة التقاعد في المملكة

تقدم المملكة العديد من أنسمة التقاعد التي ينتفع بها المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، فإن هذه الأنظمة تكون كالتالي:

نظام التقاعد المدني.

توفر نظام تقاعد عسكري.

تتيح نظام أو خدمة تبادل منفعة.

نظام موحد يمد الحماية التأمينية بالمملكة.

خدمة حاسبة المعاش التقاعدي

تتيح مؤسسة التقاعد العديد من الخدمات يستفاد منها كل مواطن متقاعد داخل حدود المملكة العربية السعودية، فإن من الخدمات المهمة للمواطن المتقاعد هي خدمة حاسبة المعاش التقاعدي، حيث أن هذه الخدمة يستطيع كل مواطن الحصول علي قيمة تقريبية للمعاش التقاعدي، فإنها تعتمد علي البيانات المدخلة لكل مواطن متقاعد، فإن خطوات استخدامها كالتالي: