نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة وشروط الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة هي أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه تحت شعار تحقيق أحلامك أهدافنا، حيث يحتاج الأفراد التمويل الشخصي للحصول على بعض المتطلبات الشخصية الهامة، أو سداد التزامات طارئة قد طرأت على العميل ويعتبر بنك الجزيرة أفضل بنك للتمويل الشخصي وكذلك التمويل العقاري بنك الجزيرة فمن خلال عروض بنك الجزيرة المتعددة يستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي والعقاري بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة.

حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة

هناك العديد من حلول التمويل الشخصي بنك الجزيرة التي قام بتوفيرها البنك للعملاء لسد احتياجات جميع فئات العملاء داخل البنك وهي:

التمويل الشخصي دينار

يقوم البنك من خلال هذا التمويل بالسماح للعميل باختيار الأسهم ومن ثم يتم شرائها من قبل البنك وإعادة بيعها للعميل بهامش ربح بسيط ومعروف، ومن ثم يحق للعميل بيع هذه الأسهم أو الاحتفاظ بها على محفظته الشخصية، ومن مميزات هذا التمويل السماح بتمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، وفي حالة الوفاة هناك تأمين تكافلي مجاني يقدمه البنك يعفي المتوفي من سداد باقي قيمة التمويل، كما أن هذا المنتج يمكن أن يحصل عليه المتقاعدين.

شروط التمويل الشخصي دينار في بنك الجزيرة

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي قد وضعها البنك كضمان لحقه ووجب أن تتوفر لدى العميل للحصول على التمويل وهي:

أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد.

ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا.

أن يكون العميل من الموظفين المثبتين بالقطاع الحكومي، وفي حالة الشبه حكومي يجب أن يمضي العميل على الأقل ثلاثة أشهر عمل، أما في القطاع الخاص وجب عليه أن يمضي 6 أشهر على الأقل في جهة العمل.

أن يقوم العميل الراغب في التمويل الشخصي بتحويل الراتب إلى بنك الجزيرة.

في كل الأحوال جيب ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

كما يقدم البنك العديد من منتجات التمويل الشخصي منها التمويل الشخصي لموظفي البنوك وكذلك التمويل الشخصي للمهنيين، كما يسمح هذا المنتج بتحويل المديونية.