فريق “سلمان للإغاثة” يدشن توزيع السلال الغذائية الرمضانية للنازحين بنيجيريا

بلادي – الرياض :
دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم النازحين في مدينة مايدوقري التابعة لولاية برنو السلال الغذائية الرمضانية المخصصة للنازحين في ثلاث ولايات يوبي، وزمفرا، بالإضافة إلى برنو، والواقعة جميعها في شمال شرق نيجيريا، ويستفيد منها 100 ألف فرد.
وتفصيلاً، حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا إبراهيم الغامدي، ومسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وحكومة ولاية برنو، وفريق من المركز.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
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