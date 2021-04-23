فتاة تقدم على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية بسبب خلاف عائلي في عسير

بلادي – الرياض :
أقدمت فتاة تقطن محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، في العقد الثالث من العمر، على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية، وذلك بسبب خلاف عائلي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم زيد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول الفتاة للمستشفى، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.
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