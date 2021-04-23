“التعليم” تعلن تمديد فترة استقبال طلبات “الإيفاد” للدراسة بالداخل وفق هذه الشروط

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس إلى يوم الأحد 1442/9/20هـ.
وأوضحت الوزارة أن شروط القبول هي:
1- أن يكون القبول نهائيا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة انجليزية.
2- إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، بحيث لا تقل ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، وألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول للماجستير و6 للدكتوراه.
3- لا يرفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو المسائية؛ كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، باستثناء من درس وفق برنامج صباحي (انتظام) ونفذ مساء بسبب جائحة كورونا، مع إرفاق إفادة من عمادة الدراسات العليا بذلك.
4- اجتياز جميع المرشحين للمقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه (تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية).
5- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة، ويتم أخذ التعهد اللازم على المرشح بذلك.
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