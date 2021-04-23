مشهد مؤثر لبناتها لحظة تسليمها المفتاح.. الشقيري ينهي معاناة امرأة تعول 7 يتيمات بتمليكها شقة

بلادي – الرياض :
أنهى أحمد الشقيري معاناة عائلة في المدينة المنورة تعاني من قلة ذات اليد بعد وفاة والدهم، من خلال تمليكها شقة عبر منصة “جود للإسكان”.
ووثق الشقيري، عبر برنامجه “سين” على قناة “إم بي سي” مفاجأته للأرملة لحظة تسليمها مفتاح الشقة، وردة فعل بناتها الـ7 اللاتي تعولهن.
ودفع الشقيري 50 ألف ريال للحالة التي اختارها من منصة جود، ومن ثم طلب مقابلة الأم بحجة تسليمها مواد تموينية، حيث تظاهر بأنه من طرف أحد مسؤولي جمعية تكافل الخيرية.
وأكدت الأم أنها تتطلع لإنهاء معاناتها مع الإيجار وقدمت على منصة جود دون أن يصلها رد منهم، قبل أن يفاجئها الشقيري بأن أهل الخير تكفلوا بحالتها، وسلمها مفتاح الشقة، لتقوم البنات بمعانقة والدتهن فرحاً، في موقف مؤثر.
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