بلادي – الرياض :
أكد المركز الوطني للأرصاد في توقعاته عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.
وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والدمام وحفر الباطن بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ على مناطق المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.