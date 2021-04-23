حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ على مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

أكد المركز الوطني للأرصاد في توقعاته عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والدمام وحفر الباطن بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة.