بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبة نقل إلى كبار المسؤولين في الدولة مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان، بعدما تلقت إخطاراً به من السفارة السعودية.
وشددت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة) على أن السلطات اللبنانية يجب عليها العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية.
وأشارت إلى أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج يضر بالاقتصاد وبالمزارعين الأبرياء وبسمعة لبنان.
وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبت سلطات بلادها بضبط التهريب.. الخارجية اللبنانية تعلق على قرار المملكة بمنع دخول الخضار والفواكه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.