طالبت سلطات بلادها بضبط التهريب.. الخارجية اللبنانية تعلق على قرار المملكة بمنع دخول الخضار والفواكه

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبة نقل إلى كبار المسؤولين في الدولة مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان، بعدما تلقت إخطاراً به من السفارة السعودية.

وشددت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة) على أن السلطات اللبنانية يجب عليها العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية.

وأشارت إلى أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج يضر بالاقتصاد وبالمزارعين الأبرياء وبسمعة لبنان.

وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.