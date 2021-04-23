متحدث مكافحة المخدرات يعلق على قرار “الداخلية” بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية

بلادي – الرياض :
قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي إن نسبة المضبوطات من المخدرات القادمة للمملكة من لبنان وصلت إلى أكثر من 75% من إجمالي الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه.
وأوضح خلال حديثه لقناة “العربية” تعليقاً على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية، أن المديرية أحبطت العديد من محاولات التهريب للمملكة في شحنات فواكه وخضار، ومنها ما أعلن عنه سابقا من إحباط 20 مليون قرص امفيتامين مخبأة في صناديق فاكهة العنب.
وأضاف أنه أحبط أيضا تهريب أكثر من 4 ملايين قرص امفيتامين مخبأة في فاكهة التفاح و11 مليون قرص امفيتامين في شحنة إطارات الشهر الماضي، وآخرها اليوم بإحباط تهريب 7.7 مليون قرص امفيتامين.
وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.
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