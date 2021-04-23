تمويل المتقاعدين من سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط بدون ضمانات

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عمر شويل - جدة تمويل المتقاعدين من سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط ؛ حيث يقدم بنك سامبا السعودي العديد من التمويلات والقروض الشخصية المناسبة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعى بنك سامبا أن يقدم يد المساعدة للمتقاعدين داخل أراضي المملكة السعودية وذلك بتوفير مجموعة من التمويلات الشخصية التي تتناسب مع ظروف جميع المتقاعدين داخل أراضي المملكة للحصول علي التمويلات الشخصية التي يرغب بها كل شخص.

دائماً ما يبحث الكثير من المتقاعدين من المواطنين السعوديين عن أفضل طرق للتمويل بأقساط شهرية مناسبة وبقيمة قليلة لتتناسب مع ظروفه المادية، فقد يقدم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويل مخصص للمتقاعديين بدون كفيل بشروط ميسرة وسهلة غير معقدة، كما يقدم البنك العديد من المنتجات التمويلية كتمويل سيارة، تمويل عقاري، وأيضاً العديد من التمويلات الشخصية

تمويل المتقاعدين من سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط

تعتبر المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك سامبا لها أهمية كبيرة لدي الكثير من عملاء البنك من المواطنين السعوديين أو الوافدين في المملكة بسبب دعم بنك سامبا لهذه التمويلات بتوفير شروط ميسرة لمن يرغب في الحصول علي تمويل شخصي من حيث الشروط والمبلغ وجعلها متناسبة مع كثير من الأفراد، حيث يوفر تمويل للمتقاعدين بسيولة نقدية متميزة بمبلغ يصل الي خمسمائة ألف ريال سعودي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم صرف المبلغ بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها بنك سامبا.

خصائص تمويل المتقاعدين من بنك سامبا

يوفر بنك سامبا التمويل الشخصي للمتقاعدين بمبلغ يصل الي 500 ألف ريال سعودي حسب قدرة كل عميل متقاعد علي دفع الأقساط الشهرية التي يحددها البنك.

يتم سداد مبالغ التمويل علي أقساط شهرية ويحدد العميل قيمة القسط الشهري مع البنك لمدة تصل الي 60 شهر كحد أقصي.

التمويل يصرف فوراً بعد توافق الأحكام والشروط الشخص ويصرف وفق الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول علي قرض أخر تكميلي والحصول علي مبلغ تمويل أخر في حالة الرغبة بذلك بعد أن يقوم المتقاعد بدفع 20% من القرض.

ضمان إعفاء أهالي العملاء المتقاعدين الحاصلين علي التمويل من سداد الأقساط عند التعرض لعجز طبي أو الوفاة.

الحصول علي موافقات فورية وتحويل سريع للمبالغ وتوفير كل الإجراءات السهلة والمرنة التي تضمن راحة العملاء عند الحصول علي تمويل المتقاعدين.

شروط تمويل المتقاعدين من سامبا

يقدم بنك سامبا الإسلامي العديد من التمويلات والقروض الشخصية وبشروط قام بتحديدها البنك لابد من توافرها لدي العميل المتقدم من أجل الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا، فبنك سامبا من البنوك التي تعتمد علي قوانين وضوابط الشريعة الإسلامية ولا تختلف عنها في صرف مبالغ التمويل، ويُقدم القروض والتمويلات لجميع الأعمار والفئات الإجتماعية، ولذلك نقدم إليكم الشروط، وهي:

ألا يقل عمر العميل المتقاعد عن 40 عاماً كحد أدني.

أن يمتك دخل شهري لا يقل عن 2000 ريالاً سعودياً.أن يكون المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

التقديم للحصول علي تمويل المتقاعدين

يوفر بنك سامبا طريقة للتقديم للحصول علي تمويل المتقاعدين إلكترونياً وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية: