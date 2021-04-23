إعفاء بنك التسليف برقم الهوية شروط إسقاط القروض للسعودين

إعفاء بنك التسليف يعتبر أحد العناوين الهامة التي تشغل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، حيث أن بنك التسليف قام بإطلاق خدمة جديدة لعملائه المميزين لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، هذه الخدمة تتمثل في إعفاء العملاء من سداد قيمة القرض الذي تم استلافه من البنك، ولكن وضع البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها.

إعفاء بنك التسليف

الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب إعفاء من قروض بنك التسليف، من أهم الخدمات وأنجحهم التي قام بنك التسليف بطرحها مؤخراً لعملائه، هي خدمة الإعفاء من دفع قيمة القروض، وهذه الخطوة التي تعتبر الأهم في حياة عدد كبير من المواطنين الذين يواجهون صعوبة في دفع قيمة القروض لبنك التسليف، وقام البنك بالتعاون مع وزارة العمل لتسهيل أوضاع المعيشة على المواطنين، حيث أن قروض بنك التسليف بشكل عام تكون لدعم جميع مشاريع الشباب الصغار المبتدئين، سواء كانت هذه المشاريع في جميع المجالات المختلفة، كما أن البنك قام بتحديد عدد من الأوراق المطلوبة التي يشترط توافرها للحصول على طلب الإعفاء، وهذه الأوراق هي:

صورة من بطاقة هوية المواطن.

صورة بيان للطلب مع توضيح كامل لكافة أوضاع العميل المالية.

كارت العائلة.

صورة تقرير طبي.

شروط بنك التسليف السعودي