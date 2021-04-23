اهم عروض السيارات في شهر رمضان وبأسعار مثيره

أعلنت مجموعه صالح للسيارات عن اهم عروضها الرمضانية التي شملت باقة من اهم السيارات التي الموجودة حديثا بالمملكة السعودية والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه مجموعه صالح الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا المجموعة علي انه يمكن الحصول علي أي سياره بكل سهوله ويسر، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن العروض التي تم إطلاقها حديثا أيضا بالمملكة مثل عروض سيارات تويوتا العائلية 2021 و عروض سيارات كيا 2021، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم اهم العروض واهم السيارات وكيفيه الحصول عليها.

عروض رمضان علي السيارات

قامت مجموعه صالح بالإعلان عن العروض الحديثة بالمملكة والتي شملت اهم السيارات بالمملكة والتي يستخدمها الكثير من السعوديين، وأعلنت أيضا المجموعة عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 11 أبريل 2021 وحتي 12 مايو 2021 حيث شملت العروض باقة من اهم الماركات مثل نيسان و هوندا و جيب و دودج وموديلات حديثه 2020 و 2021.

سيارات عروض رمضان

والجدير بالذكر السيارات التي تم الإعلان عنهم والتي شملتهم العروض والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل والتي تتلخص في الأتي:

نيسان كيكس 2020 آس بسعر 58500 ريال بدلا من 61500 ريال.

هوندا أكورد 2020 آل اكس بسعر 84000 ريال بدلا من 93900 ريال.

دودج تشار جر آية 2020 بسعر 96000 ريال بدلا من 103900 ريال.

جيب جراند شي روكي 2021 لريدوا بسعر 137900 ريال بدلا من 141900 ريال.

جيب رانجلر 2021 سبورات آس بسعر 139500 ريال بدلا من 142400 ريال.

شفر وليه تاهو أل اكس 2021 بسعر 170500 ريال بدلا من 174000 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض السيارات

أعلنت مجموعه صالح عن طريقه وكيفيه الحصول علي السيارات وهو عن طريق دخول صفحه التقديم الخاصة بمجموعه صالح الكترونيا أو إذا كنت تستخدم الجوال يمكنك طلب رقم 0536223388 وهو الرقم الخاص بخدمه العملاء والتي خصصها المجموعة للرد علي العملاء والاستفسار عن العروض وعن كيفيه الحصول عليها وعن الأسعار كما يمكن الحصول علي العروض مباشره عن طريق الذهاب إلي احد فروع مجموعه صالح واختيار السيارة المناسبة لك والحصول علي العروض عليها، وبهذا نتمنى أن نكون قمنا بشرح العروض بالتفصيل والحصول عليها بكل سهوله داخل المملكة.