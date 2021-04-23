كم باقي على رواتب المتقاعدين شعبان 1442 | أبريل 2021

كم باقي على رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شعبان 1442 هجريا الموافق أبريل 2021 والتي يتم صرفها بشهر رمضان الكريم، فكما اعتادت المؤسسة العامة للتقاعد المسئولة عن صرف رواتب التقاعد سواء للمتقاعدين المدنيين أو للمتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا إلى سن المعاش وأصبح الراتب التقاعدي شئ أساسي وهام يعتمدوا عليه في إحتيجاتهم الشهرية، لذا وفرت المملكة العربية السعودية منظومة إلكترونية جديدة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل استفسارات المواطنين المستحقين للمعاش التقاعدي لمعرفة كل ما يخص الراتب وموعد صدوره وقيمته وكل ما يحتاجه المتقاعدين وأيضا إمكانية الحصول على موعد إلكترونيا للذهاب إلى المؤسسة العامة للتقاعد لإنهاء المعاملات المختلفة التي تطلب حضورهم دون الحاجة إلى الانتظار لوقت طويل.

موعد صدور رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتنظيم موعد شهري لصرف رواتب المدنيين ورواتب العسكريين وذلك بالتاريخ الميلادي، ويتم وضع جدول بمواعيد معاشات المتقاعدين في بداية كل عام لتحديد يوم نزول راتب التقاعد بالتحديد لاختلافه من شهر لآخر بسبب الإجازات الرسمية أوجازات البنوك وإدا صادف صدور الراتب يوم جمعة يتم تقديم موعد صرف يوم بحيث يصدر الخميس أما إذا صادف موعد صدوره السبت يتم تأجيل صرف الراتب التقاعدي ليوم الأحد بسبب عطلة البنوك يوم السبت.

كم باقي على رواتب المتقاعدين شعبان 1442

يتساءل الكثيرون الآن عن موعد صدور رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442 والتي تصدر بشهر رمضان، يصدر الراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين لشهر شعبان بيوم الأحد الثالث عشر من شهر رمضان 1442 الموافق 25 أبريل 2021 ونتابع معكم على الدوام كل ما يخص أخبار رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، أيضا يمكنكم التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالمؤسسة “9668001248889” أو الموقع الإلكتروني الخاص بها كما ذكرنا مسبقا.