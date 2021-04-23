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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية عبر موقع نور noor لنتائج الطلبة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
ننشر لكم رابط موقع نور لنتائج الطلبة بالسعودية، حيث انطلقت يوم الأحد 18 أبريل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عبر منصة مدرستي، قد أدى الطلبة الاختبارات عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا.
موقع نور للنتائج
سيتم إعلان النتائج برقم الهوية من خلال موقع نور للنتائج، وقد أدى ما يقرب من 5.3 ملايين طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً لعمليات القياس والتقويم للطلبة والطالبات التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي.
إعلان النتائج برقم الهوية
سيتم إعلان النتائج عبر موقع نور في الـ 17 من رمضان 1442 للفصل الدراسي الثاني للطلبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك كما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وسيكون ذلك على مستوى جميع المناطق بالمملكة، ويأتي هذا تسهيلاً على الطلبة وكذلك أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبناءهم إلكترونياً.
خطوات الاستعلام عن النتائج
من خلال الخطوات التالية يمكنك التعرف على نتائج الطلبة بالمرحلة الثانوية والمتوسطة عبر موقع نور، الذي يتيح العديد من الخدمات مثل تسجيل الأبناء في المدارس والتقديم للطلاب الجدد في رياض الأطفال، وكذلك معرفة نتائج الامتحانات، واليكم الخطوات للحصول على النتائج بسهولة يسر.
- الدخول على رابط نظام نور لنتائج الطلبة والطالبات.
- كتابة أسم المستخدم في المكان المخصص له.
- كتابة كلمة السر أو كلمة المرور الخاصة به ويجب التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- ثم كتابة رمز التحقق الذي يوجد داخل المستطيل الصغير المكون من اربع أرقام وكتابتهم كما هم باللغة الانجليزية.
- الضغط على تسجيل دخول لكي تدخل على حسابك على موقع نور ومعرفة النتائج بعد الإعلان عنها.
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