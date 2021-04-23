نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التمويل التأجيري للسيارات حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض 0% دفعة أولي في المقال التالي

عرض التمويل التأجيري للسيارات ، يعتبر بنك الرياض واحد من أفضل البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديمه للمنتجات التمويلية المميزة والعروض الترويجية ليها، وفي هذه المقالة سنتناول عرض شهر رمضان للتمويل التأجيري للسيارات والذي يتيح لك بشراء سيارة أحلامك بدون دفعة أولي وبدون رسوم إدارية وبشروط سهلة وبإجراءات مبسطة. عرض التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض يقدم لك بنك الرياض عرض التمويل التأجيري في شهر الخير من خلال برامج تأجيرية مميزة. مميزات التمويل التأجيري للسيارات التمويل متاح للمواطنون السعوديين والمقيمين.

تصل مدة التمويل الي 5 سنوات “60 شهر”.

يمكن التمويل بملغ يصل الي 500,000 ريال سعودي.

إمكانية الحصول علي التمويل بدون تحويل راتب لموظفي القطاع المعتمد براتب ابتداء من 6000 ريال سعودي.

إمكانية الحصول علي التمويل بدون تحويل راتب لموظفي القطاع الغير معتمد براتب يبدأ من 8000 ريال سعودي.

لعملاء بنك الرياض يمكنكم الحصول علي التمويل براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية التمويل حتي 3 سيارات.

تغطية تأمينية شاملة.

يسري العرض حتي 12 مايو 2021. شروط الحصول علي التمويل التأجيري من بنك الرياض للبرامج المختلفة برنامج التمويل التأجيري للجهات المدرجة: للسعوديين للعملاء المحولة رواتبهم : ان يكون عمر العميل فوق 21 عاماً، وأن يكون صافي الراتب بحد أدني 4000 ريال سعودي، ويلزم خطاب تحويل الراتب موجه للبنك.

: ان يكون عمر العميل فوق 21 عاماً، وأن يكون صافي الراتب بحد أدني 4000 ريال سعودي، ويلزم خطاب تحويل الراتب موجه للبنك. للسعوديين بدون تحويل راتب : أن يكون عمر العميل متجاوز 21 عاماً، أن يكون صافي الراتب للعميل بحد أدني 6000 ريال سعودي.

: أن يكون عمر العميل متجاوز 21 عاماً، أن يكون صافي الراتب للعميل بحد أدني 6000 ريال سعودي. لغير السعوديين المحولة راتبهم : أن لا يقل عمر العملاء عن 21 عاماً، وإن يكون صافي الراتب 4000 ريال بحد أدني، وأن لا تقل مدة العمل بجهة العمل الحالية عن 3 أشهر، ويستلزم موافاة البنك بخطاب تحويل الراتب موجه للبنك.

: أن لا يقل عمر العملاء عن 21 عاماً، وإن يكون صافي الراتب 4000 ريال بحد أدني، وأن لا تقل مدة العمل بجهة العمل الحالية عن 3 أشهر، ويستلزم موافاة البنك بخطاب تحويل الراتب موجه للبنك. لغير السعوديين بدون تحويل راتب: الا يقل عمر العميل عن 21 عاماً، وأن يكون صافي الراتب 8000 ريال بحد أدني، وأن لا تقل مدة الخدمة الحالية عن 3 أشهر. يمكنك التقدم بطلب التمويل من خلال رابط تقديم التمويل التأجيري للسيارات. الوسوم عمر شويل - جدة عرض التمويل التأجيري للسيارات حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض 0% دفعة أولي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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