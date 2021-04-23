رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1442 استعلام نتائج موقع نور برقم الهويه

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان النتائج برقم الهوية 1442 لاختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عبر موقع نور على الفترات المعلنة وفقا لسير الامتحانات، إذ يترقب الطلاب والطالبات بمختلف مدن المملكة إعلان نتائج نظام نور ١٤٤٢ برقم الهوية بالسجل المدني، ويوفر موقع نظام نور نتائج إمكانية استخراج نتائج الطلبة بأكثر من طريقة تسهل على ولي الأمر معرفة درجات الطالب، وجاء إعلان الوزارة مسبقا عن الضوابط التي سيتم تطبيقها خلال إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم، وذلك وفقا للتعليمات التي وضعتها منصة مدرستي للطالب، مؤكدة على أنه لن يتم قبول أي سبب في حالة التخلف عن أداء الإختبار وفقا لمعايير منصة مدرستي.

بوابة نظام نور منصتي مدرستي

صرحت وزارة التعليم السعودية عن آلية اختبارات ونتائج الفصل الدراسي ١٤٤٢، والتي سيتم عرضها مباشرة عبر نظام نور بعد أداء الطالب الاختبار عبر منصة مدرستي، وذلك بعد إنهاء الطالب لتسليم إجابات الاختبار عبر منصتي، يقوم المعلم بالتصحيح ثم رفع النتائج عبر موقع نظام نور، على أن تشمل الدرجات النهائية للطالب كلا من؛ درجات أعمال السنة، والأنشطة، وبعد ذلك يتمكن الطالب من الدخول على موقع نظام نور المركز واستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية أو بالسجل المدني للفصل الدراسي الثاني 1442.

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية 1442 فقط لاستخراج النتائج، ولمن لا يمتلك حساب ولي الأمر لمعرفة نتائج الطلاب، يتم تسجيل ولي الأمر من خلال الضغط على أيقونة رابط التسجيل لولي أمر جديد وإدخال البيانات اللازمة للتسجيل، ثم معاودة الدخول من جديد والاستعلام عن نتائج الطلاب. ويتم استعلام نتائج نظام نور 1442 برقم الهويه فقط من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور.

كتابة اسم المستخدم ثم إدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ليتم بذلك الولوج على نظام نور للنتائج.

قم بتحديد العام الدراسي والفصل الدراسي لاستخراج النتائج برقم الهويه.

يختار اسم الإدارة التعليمية، المحافظة التابع لها، ثم كتابة اسم المدرسة كاملا.

بعد التأكد من كتابة جميع البيانات الصحيحة، يتم الضغط على التالي.

يتم العرض المفصل للنتائج وتقرير أعمال السنة والأنشطة خلال الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الدراسية للطلبة.

استعلام نتائج نظام نور ولي الأمر برقم الهوية فقط 1442

تتيح منصة نور التعليمية لأولياء الأمور معرفة النتائج النهائية للطلاب والحصول على شهادة الطالب من خلال الدخول على رابط نظام نور التعليمي وتطبيق الخطوات التالية التي أوضحت عنها وزارة التعليم السعودية كالتالي:

دخول رابط نظام نور نتائج بحساب ولي الأمر أو إنشاء حساب جديد. الدخول على أيقونة تقارير من القائمة الرئيسية لنظام نور. الضغط على كشوف الدرجات، ثم النقر على أعمال السنة. اختيار الفصل الدراسي الثاني لاستخراج نتائج نظام نور. النقر على أيقونة ابحث. تظهر أمامك نتيجة الطالب أو الطالبة بالتفصيل.

نظام نور بدون رقم سري

توفر كذلك وزارة التعليم طريقة الدخول على نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب ١٤٤٢ بدون رقم سري وذلك تحسبا لحالة فقدان الرقم السري، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع نظام نور المركزي.

قم بالنقر على أيقونة هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟

قم بكتابة رقم الهوية وتسجيل البريد الإلكتروني في المربع المخصص لكل منهما.

قم بتعيين كلمة المرور الجديدة من خلال رابط جديد يصلك على البريد الإلكتروني.

سجل الدخول إلى موقع نظام نور من جديد باستخدام البيانات الجديدة.

استعلم عن النتائج من خلال إتباع الخطوات الواردة أعلاه.

جدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يوفر رابط مخصص للاستعلام عن نتائج الطلبة مباشرة بالاسم بدون رقم الهوية وبدون رقم سري برقم السجل المدني، ولكن يتم الإفصاح عنه بعد انتهاء رفع جميع الدرجات بصفة نهائية.

ووضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية آلية الاعتراض على درجات الطلاب لنتائج الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ في حالات محددة، إذ يتمكن الطالب من تقديم التعديل والمراجعة لورقة الإجابة في أكثر من مادة، من خلال تعبئة الطالب نموذج تظلم درجات الفصل الدراسي الثاني في نتائج نظام نور، ويشتمل نموذج التظلم على البيانات الكاملة للطالب، المواد التي يريد الطالب في تعديل درجاتها، إفادة من المعلم توضح الخطأ سواء كان في تصحيح ورقة الإجابة أو في رصد الدرجات.