يقدم بنك البلاد عروض تقسيط سيارات GAC بدون دفعة أولى بالتعاون مع شركة الجميح حتى تتملك السيارة بمجموعة من التسهيلات والشروط التي سنذكرها في هذا التقرير التالي.

عروض تقسيط بنك البلاد والجميح سيارات GAC بدون دفعة أولى

يمكنك الحصول على سيارة من فئات سيارات GAC بالتعاون مع شركة الجميح مع مجموعة من التسهيلات ستكون كالتالي: أولًا – بدون دفعة أولى، وثانيًا – بدون رسوم إدارية، وثالثًا – هامش ربح تنافسي، ورابعًا – تأمين شامل، وخامسًا يمكنك الحصول على السيارة بقسط أول بعد تسعين يوم، ويسري هذا العرض حتى يوم 30 يونيو 2021 وتطبق الشروط والاحكام والبنك خاضع للرقابة وبإِشراف من البنك المركزي السعودي.

شروط تقسيط سيارة جي اي سي الجميح وبنك البلاد

شركة الجميح تعرض فئات سيارات جي اي سي بالتعاون مع بنك البلاد من خلال برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد يمكن العملاء من الحصول على سيارة أحلامهم وبشروط مُيّسرة وواضحة. كل ما عليك هو اختيار سيارة أحلامك من الوكالات أو المعارض المُعتمدة من بنك البلاد، وتقديم المستندات المطلوبة للبنك. وفي حالة قبول طلبك، ستكون على بعد خطوات معدودة من قيادة السيارة إلى منزلك.

ما هي المزايا الرئيسية لبرنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد ؟

فيما يلي قائمة بما يمكن توقعه من برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد:

مجاز من الهيئة الشرعية ببنك البلاد.

متاح للعملاء السعوديين والغير سعوديين (بضمان وبدون ضمان تحويل راتب).

موافقة مبدئية فورية من الزيارة الأولى.

متاح للعملاء حتى 65 سنة و 70 سنة للمتقاعدين.

نسبة استقطاع تصل الى ( 65%) .

مدة تمويل تصل الى (5) سنوات.

مبلغ تمويلي يصل الى (500) الف ريال.

إمكانية الحصول على السيارة بدون دفعة مقدمة ومع دفعة أخيرة اختيارية.

تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير مع إمكانية اختيار مزايا التأمين.

إمكانية تأجير ثلاث سيارات.

تفاويض قيادة داخلية وخارجية مع إمكانية إضافة مفوضين بالقيادة.

التنازل عن السيارة لصالح عميل اخر.

الشروط والأحكام العامة للتعامل مع بنك البلاد وعروض التقسيط الجميح جي اي سي