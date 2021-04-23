وزارة الدفاع || فتح بوابة القبول الموحد والتجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية “رجال ونساء”

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء داخل المملكة ويتم التقديم من خلال بوابة القبول الموحد للرجال والنساء وتشمل الوظائف المعلن عنها الاحتياج إلى رتب من نقيب حتى جندي، وسوف يتم قبول الراغبين في التسجيل والانضمام من خلال بوابة القبول الموحد إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي، على ان يتم استقبال جميع الراغبين في الانضمام من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية وأيضا حاملي شهادة العلوم الطبيعية والثانوية العسكرية، وسوف نوضح لكم الروابط الرسمي من خلال هذا المقال بالإضافة إلى شروط القبول الموضحة من وزارة الدفاع.

بوابة القبول الموحد

وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال ونساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (رقيب) حتى (جندي) ويبدأ التسجيل بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٣هـ .. وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد : – “رابط بوابة القبول الموحد“.

موعد التقديم للوظائف العسكرية عبر بوابة القبول الموحد

ويتم فتح باب التقديم على الالتحاق بالوظائف العسكرية لجميع الراغبين من الحاصلين على البكالرويوس بداية من يوم الاحد الموافق 13 رمضان 1442 ويستمر التقديم حتى 20 شوال 1442هجريًا، ويجب علي جميع المتقدمين التعرف على شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع على بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

شروط التسجيل في بوابة القبول الموحد