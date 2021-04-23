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عمر شويل - جدة رابط حجز موعد في القنصلية السودانية بجدة يبحث عنه الكثير من السودانيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية حيث أن القنصلية السودانية توفر الخدمات العديدة التي تلبي احتياجاتهم وذلك مثل حجز المواعيد بشكل إلكتروني وذلك لأن القنصلية تطلب أن يتم تحديد موعد مسبق بشكل إلكتروني قبل الدخول.

حجز موعد في القنصلية السودانية بجدة

من أجل حجز موعد في القنصلية السودانية بجدة يجب أولًا أن يتم القيام بهذه الخطوات:

يجب أولًا الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالقنصلية بجدة من هنا .

. يجب إنشاء حساب على صفحة القنصلية أو إذا كان المستخدم قام بالتسجيل قبل ذلك فيقوم بتسجيل الدخول فقط لحسابه.

سوف يتم نقل المستخدم إلى الخدمات الإلكترونية.

يجب اختيار خدمة مواعيد المعاملة في قاعة المحكمة.

بعد ذلك يتم اختيار التاريخ والوقت المناسب.

سوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم تؤكد الموعد وذلك في مدة أقصاها 48 ساعة.

يجب أن يقوم الراغب في الحجز إلى تقديم التأكيد الأصلي للموعد إلى مكتب الاستقبال وذلك مع تطبيق توكلنا.

رابط حجز موعد القنصلية السودانية بجدة

يمكن معرفة الرابط الخاص بحجز موعد القنصلية السودانية في جدة، وذلك من خلال الرابط الخاص بموقع القنصلية توجه بالنقر هنا.

حيث يمكن الوصول إليه بسهولة وتسجيل الدخول، واتباع التعليمات من أجل تحديد موعد المواطن السوداني في السفارة أو القنصلية وذلك في التاريخ الذي يتم تحديده.

القنصلية السودانية بجدة

القنصلية السودانية في جدة هي القنصلية الخاصة بـ الاعتناء بكافة الشئون الخاصة الجالية السودانية، أو مجموعة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية.

نطاق عملها يتم تحديده من قبل دولتي السودان والسعودية، وذلك من خلال القوانين الدولية ومختلف الاتفاقيات.

من أهمها إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين السودانيين، وذلك مثل إصدار الوثائق كوثائق السفر المؤقتة، وتجديد جوازات السفر، إصدار جوازات السفر، إصدار شهادات الميلاد، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقنصلية السودان في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال الروابط على الإنترنت الخاصة بالقنصلية، وذلك من اجل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين السودانيين في جدة بسهولة ويسر.