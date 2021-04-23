نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل ماين كرافت الإصدار التعليمي// خطوات الحصول على شهادة ساعة برمجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلبة عن ماين كرافت الإصدار التعليمي للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية للطلبة والطالبات بجميع المدارس، ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تهدف إلى التطور الشامل في جميع المجالات.

ماين كرافت الإصدار التعليمي

من خلال موقع العودة إلى المدارس backtoschool.sa، أو ما يعرف بـ منصة مدرستي يمكن للطلبة والطالبات معرفة كل شئ عن مسابقة مدرستي تبرمج وكيفية الاشتراك في المسابقة ومتطلبات المسابقة، وتأتي هذه المسابقة لتنمية مهارة البرمجة لدى الطلبة الطالبات وذلك تمهيدا للمشاركة في المسابقات الدولية.

منصة مدرستي

واليكم رابط منصة مدرستي للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج، التي تقدم العديد من الخدمات للطلبة وتدعم االتعلم عن بعد نظراً للوضع الحالي من جائحة كورونا وعدم قدرة الطلبة على الذهاب إلى المدارس، فيمكن من خلالها متابعة الدروس والتواصل مع المعلمون وأداء الواجبات وكذلك الاختبارات.

رابط ماين كرافت التعليمية

بعد الدخول على منصة مدرستي وبالضغط على مسابقة مدرستي تبرمج، ثم الضغط على كيف أبدأ يظهر لك رابط تنزيل ماين كرافت الإصدار التعليمي، يمكن تنزيل ماين كرافت التعليمية من الرابط السابق مباشراً تسهيلا عليك.

بعد تنزيل اللعبة على جهازك من خلال اختيار الطريقة التي يمكنك تحميلها وأسهل رابط هو رابط ويندوز وسيتم تحميل اللعبة على جهاز الحاسوب ويمكن للطالب الاستعانة بولي الأمر أو المعلم لتنزيل اللعبة على جهازه، بعد ذلك يجب عليك إكمال مراحل المسابقة التي تتكون من مرحلتين والمرحلة الاولى هي الحصول على شهادة ساعة برمجة.

واليكم فيديو يوضح كيفية الحصول على شهادة ساعة برمجة لإتمام المرحلة الأولى التي ستنتهي 17 رمضان 1442.