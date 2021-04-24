نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب” موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ بتوصية من الملك سلمان عبر الموقع الرسمي hrsd.gov.sa في المقال التالي
موعد صرف المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٢ بتوصية من الملك سلمان، طريقة الحصول على المكرمة الملكية، حيث يتساءل الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن موعد صرف المكرمة الملكية ١٤٤٢- ٢٠٢١ حيث جرت العادة أن يتم صرفها في شهر رمضان الكريم ، للتجهيز لعيد الفطر المبارك ولذلك شهدت محركات البحث على جوجل الآلاف من محاولات البحث بسبب معرفة موعد صرف المكرمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنحة المكرمة.
المكرمة الملكية باب خير لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تقدم المملكة العربية السعودية كل عام منحة المكرمة الملكية لمساعدة المواطنين والمواطنات وتوفير حياة معيشية كريمة وذلك عن طريق دفع راتب الضمان الشهري ، على أن يتم صرف شهري رمضان وشوال وتعبتر كعيدية من الملك لشعبه العزيز، كما أن المكرمة الملكية يتم صرفها في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحي لكل الأسر ذات الدخل المنخفض، لذا أوضحت الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها تعمل الآن على تجهيز أسماء المستفيدين من المكرمة الملكية لشهر رمضان ولا يوجد اي وقت محدد لصرف تلك المنحة.
الفئات المستحقة المكرمة الملكية
بالاضافة الى أنه قد تم تحديد الفئات المستفيدة من المكرمة علي هذا النحو
- السيدات الأرامل والمطلقات.
- الأسر بدون عائل.
- كبار السن وغير القادرين علي العمل.
- الأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء المملكة.
شروط الحصول على مكرمة خادم الحرمين
كذلك قد قامت المملكة بتحديد بعض من الشروط للمتقدمين لصرف تلك المنحة وابرزها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعودين.
- يلزم أن يكون المتقدم مقيم بالسعودية ولا يغادرها إلا بعد ثلاث شهور من صرف المنحة.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً.
خطوات الاستعلام والحصول على المكرمة الملكية
يجب على المتقدم أن يتبع بعض الخطوات ليتمكن المتقدم من الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٢ وهي
- الولوج إلى الموقع الخاص بـ وزارة الموارد البشرية
- يلزم كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة أمامك.
- كتابة رقم الطلب وكذلك السجل المدني.
- ثم يجب عليك النقر على زر استعلام.
- بعدها ستظهر لك كافة النتائج والاسماء المستفيدة من المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٢.
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