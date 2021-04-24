طريقة التسجيل على رابط منصة جود الإسكان joodeskan السعودية لتسديد الإيجار الشروط والضوابط

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان لتسديد الإيجار للمطلقات والأرامل والمحتاجين، وشروط التقديم والتسجيل على منصة جود تعتبر من الموضوعات الهامة للمواطن السعودي خاصة من الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية من قبل منظمات المجتمع المدني الأهلية الغير حكومية، حيث تُعتبر منصة جود الإسكان joodeskan مؤسسة تسعى إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية، فهي مؤسسة تكافلية تتلقى التبرعات لتنفق منها على المستحقين لدم المنصة، وكما هو مُعلن على صفحة منصة جود الإلكترونية، فالمنصة هي إحدى المبادرات المؤسسية للإسكان التنموي، ومن أسمى أهدافها العمل على تنمية المشاركة بين المواطنين والمنضمات القائمة على الأعمال الخيرية، لقديم دعمها للمواطنين الأشد حاجة لتوفير سكن ملائم.

طريقة التسجيل على رابط منصة جود الإسكان joodeskan السعودية

ولا يقتصر دعم منصة جود الإسكان على تقديم دعمها لمرة واحدة فقط، بل تشمل رؤيتها في تقديم الدعم على استدامة واستمرارية العطاء الإسكاني للأسر السعودية الأولى بالرعاية خاصة النساء المُعيلات من المُطلقات والأرامل، وهم الفئة الأشد حاجة، لذلك فقد قمنا بإعداد هذا التقرير غن المنصة وأهدافها ورسالتها وشروط التسجيل بها.

كما تسعى منصة جود الإسكان إلى تفعيل الشراكة الشفافة ذات المصداقية، وكذلك العمل على تفعيل التكامل البناء بين القطاع المدني الأهلي والقطاع الخاص وبين الحكومة السعودية، وذلك بهدف تحقيق لواويات الحكومة الوطنية، أما عن الجمعيات الشريكة، فقد أضافت المنصة رابط خاص بالجمعيات الشريكة في العمل الخيري في مجال الإسكان، ويمكن من خلال الرابط السابق التعرف على تلك الجمعيات من حيث التصنيف والمنطقة التي تخدمها وأسماء تلك الجمعيات.

كيفية الاستفادة من منصة جود للإسكان

وضعت منصة جود الإسكان شروط و1بوابط ومعايير لوصول مساعدتها ودعمها لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية الأولى بالرعاية والتي بحاجة فعلية شديدة لدعم المنصة، ويتم ذلك بالشراكة مع العديد من الجمعيات المدنية الأهلية، هذا وتغطي تلك الجمعيات جميع مناطق المملكة، هذا ويتم دراسة الحالات التي يتم تسجيلها، والتأكد من استحقاقها لدعم المنصة، وذلك عن طريق قواعد البيانات الحكومية الخاصة بالمستفيدين، وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية، ومدى استحقاقه للدعم السكني.

طريقة التسجيل على رابط منصة جود الإسكان لتسديد الإيجار للمطلقات

بعد ذلك تقوم الجمعيات المشاركة مع منصة جود بعمل بحث اجتماعي ميداني لتلك الحالات التي تقدمت بالتسجيل، وذلك حتى يتم التأكد من استحقاق دعم المنصة، ويتم بعد ذلك عمل قوائم بالمستحقين من الذين قاموا بالتسجيل على منصة جود الإسكان، هذا وقد نوهت منصة جود إلى أنه يجب أن يكون الراغب في الحصول على الدعم مسجلا لدى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع المنصة، كما أضافت المنصة رابط التحقق من استحقاق الدعم، وذلك لضمان وجودك ضمن قوائم المستحقين.

أهداف منصة جود الإسكان

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال عملها

العمل على استقرار الأسر.

تقديم خدمات ومساعدات في مجال الإسكان.

تحقيق الأولويات من توفير مسكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا.

شروط الاستفادة من منصة جود للإسكان

رسالة منصة جود الإسكان السعودية

تحمل منصة جود للإسكان رسالة التسهيل والتيسير على تلقي مساهمات المواطنين والمؤسسات والمنظمات المعنية بأعمال الخير، وذلك في مجال توفير المسكن المناسب لحياة كريمة، والعمل على توصيل خدمات المنصة للمستفيدين والمستحقين الذي تنطبق عليهم الشروط، وذلك وفق استراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُعتبر المسكن من أهم أولويات الحياة الكريمة والصحية، وذلك لخلق نوع من الاستقرار الأسري، من خلال المشاركة المجتمعية.