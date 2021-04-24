نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد المديونية بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد المديونية بدون كفيل من بنك البلاد بالسعودية وبالتقسيط على فترات زمنية متباعدة تصل إلى 60 شهر فيتيح الآن بنك البلاد بالسعودية فرصة نقل وسداد مديونية العميل لدى أى بنك من خلال برنامج نقل المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية ومن خلال برنامج نقل وتحويل المديونية من بنك البلاد يحصل المتقدم على العديد من المزايا والخدمات المختلفة التي يقدمها بنك البلاد وهو ماسوف نتعرف عليه من خلال موقع ثقفنى

سداد المديونية بدون كفيل من بنك البلاد بالسعودية

برنامج سداد المديونية لدى بنك البلاد يتميز بعدد من المزايا التى تجعل المتقدم يرغب في الحصول عليه لما له من مزايا وهو ما سوف نتعرف عليه

برنامج سداد المديونية من بنك البلاد يتميز أنه تمويل لا يتعارض مع الهيئة الشريعة الإسلامية بالمملكة

يحصل المتقدم بطلب الحصول على تمويل سداد المديونية على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل

يوفر برنامج تحويل المديونية من بنك البلاد فترات سداد قيمة التمويل تصل إلى 60 شهر

يوفر برنامج سداد المديونية شراء أى أسهم ضمن الأسهم المقررة من الهيئة الشرعية ومن قبل بنك البلاد

يستطيع المتقدم بتأجيل قيمة قسط كل سنه

يستطيع طالب برنامج تحويل المديونية من بنك البلاد تأجيل السداد في البداية

تمويل سداد المديونية من بنك البلاد لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن

تصل قيمة مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالسعودية

تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالسعودية متوفر بمزايا عديدة وهو ما أوضحناه في أعلى المقال لكي يتوافق مع متطلبات شريحة كبيرة من العملاء ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم أهم شروط طلب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد وهي

لابد أن يقوم طالب الحصول التمويل بنقل راتبه إلى بنك البلاد بالسعودية

يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب جاري فى بنك البلاد بالسعودية

لابد أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي

المستندات المطلوبة لطب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد

حدد بنك البلاد بالسعودية عدد من المستندات التى لابد أن يقدمها المتقدم لكي يستطيع الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد وهي كما يلي

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية

ملئ نموذج إقرار توضيح التزامات العميل المتقدم

تقديم شهادة تحويل المديونية من البنك الآخر

تقديم نموذج تعريف من جهة العمل وبه كل تفاصيل الراتب

رابط التقديم على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالسعودية

تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالسعودية يستطيع العميل المتقدم الحصول عليه من خلال خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد بالسعودية والدخول على رابط برنامج سداد المديونية من بنك البلاد ثو الضغط على طلب التمويل