نتائج اهلية حساب المواطن موعد صرف الدفعة القادمة ca.gov.sa

حساب المواطن منحة حساب مواطن 1442 من المنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية للكثير من الأسر السعودية، ويتم صرف تلك المنحة في كل يوم 10 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عن أحقية الحصول على تلك المنحة من خلال موقع الموقع الرسمي، حيث يمكن الاستعلام برقم الهوية الخاص بالمواطن من أجل التعرف على موعد الصرف في حالة تؤخرها.

الفئات المستحقة لدعم حساب مواطن بالمملكة

لقد قامت المملكة العربية السعودية بتحديد الفئات المستحق لها صرف مبلغ منحة حساب المواطن، وهي:

الأسرة السعودية.

سعودي الجنسية الغير متزوج.

السعودي القانت في سكن مستقل.

السعودي المستفيد من الضمان الاجتماعي.

الأبناء السعوديين من أم سعودية وأب غير سعودي.

المطلقة أو الأرملة.

زوجة المواطن السعودي.

شرائح صرف دفعة حساب مواطن

يتم تقسيم المستفيدين من منحة حساب المواطن إلى 5 فئات، وهي:

يتم تقسيم المستفيدين من منحة حساب المواطن إلى 5 فئات، وهي: المجموعة الأولى: الذي يتراوح راتبهم من 0 إلى 8699 ريال.

المجموعة الثانية: الذي يتراوح راتبهم من 8700 إلى 11999 ريال.

المجموعة الثالثة: الذي يتراوح راتبهم من 12000 إلى 15299 ريال.

المجموعة الرابعة: الذي يتراوح راتبهم من 15300 إلى 20159 ريال.

المجموعة الخامسة: وهم الأشخاص الذي يزيد راتبهم الشهري عن 20160 ريال.

رابط الاستعلام عن منحة حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن منحة حساب المواطن الدفعة القادمة من خلال الرابط المباشر للموقع، ويمكننا توضيح كيفية الاستعلام من خلال الآتي:

عليك الدخول أولا على “موقع حساب المواطن هنا“.

بعد ذلك قم بالضغط على “الاستعلام عن الدفعة42”.

ثم بكتابة “رقم الهوية للمواطن”.

وبعدها اكتب رمز التحقق.

ثم أضغط على كلمة “الاستعلام”.

سيظهر لك بعد ذلك تفاصيل مبلغ المنحة والموعد التالي لصرفها، بالإضافة إلى ظهور أحقية المواطن لصرفها أم لا، وفي حالة طلب تحديث البيانات يتم طلب ذلك من المواطن مباشرة من خلال حسابه.