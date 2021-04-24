نظام نور برقم الهوية فقط 1442 الابتدائي نتائج الطلاب ١٤٤٢ برقم الهوية

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عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية فقط 1442 الابتدائي يشهد الآن بحث أولياء الأمور من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وذلك عقب إعلان الإدارات التعليمية في المملكة عن إعلان النتائج برقم الهوية 1442 عبر بوابة نظام نور لولي الأمر، إذ تتيح منصة نور التعليمية الإلكترونية استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية من خلال الدخول إلى رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول برقم الهوية ورمز التحقق ثم الحصول على إشعار درجات الفصل الثاني 1442 في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط من خلال إتباع الخطوات الكاملة في هذا التقرير المفصل.

نظام نور برقم الهوية فقط

نظام نور برقم الهوية فقط هو رابط مدرج في منصة بوابة نور التعليمية لاستخراج النتائج عبر إدخال رقم الهوية فقط، إذ يوفر نظام نور أكثر من طريقة للاستعلام عن النتائج سواء كان للطالب أو الطالبة، وكذلك لولي الأمر.

وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية عن موعد إشعار درجات الطلاب النهائية ١٤٤٢ للفصل الدراسي الثاني ليوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442 هجرية. من خلال الدخول إلى رابط موقع نور الإلكتروني واستخراج إشعار نتيجة الطالب من خلال النقر على أيقونة التقارير ثم اختيار كشف الدرجات والضغط على أيقونة البحث بعد كتابة بيانات الطالب والمدرسة التابع لها لاستخراج النتائج.

شهادات الطلاب برقم الهوية فقط ١٤٤٢

يتيح رابط نظام نور للنتائج استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط ١٤٤٢ من خلال الدخول على رابط النتائج المباشر والذي سيتم تخصيصه خلال أيام قليلة من استخراج النتائج بالطريقة التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور.

تسجيل الدخول لولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول بعد كتابة البيانات وإدخال رمز التحقق.

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار إشعار الدرجات من أيقونة التقارير.

كتابة اسم الطالب وتحديد بيانات الفصل الدراسي، العام الدراسي، كتابة اسم المدرسة.

النقر على أيقونة البحث.

تشهد الآن محركات البحث عمليات بحث عن نظام نور برقم الهوية فقط وهو الرابط المخصص لعرض النتائج برقم الهوية ورمز التحقق فقط، والذي سيتم الإفصاح عنه فور إعلان برنامج نظام نور عن رابط نتائج نور.