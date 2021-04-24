موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 استعلم مقطوعة الضمان الاجتماعي في رمضان

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة منحة المساعدة المقطوعة من المنح التي تكفلها وزارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر من قبل الكثير من الأسر السعودية صرف تلك المساعدة المقطوعة خلال شهر رمضان 1442/2021، ولذلك يتساءل عن موعد صرفها كثيرا والشروط اللازم توافرها في المواطن من أجل استحقاق صرفها، وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال مقالنا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

تعتمد الكثير من الأسر السعودية محدودة أو معدومة الدخل على مبالغ منحة المساعدة المقطوعة خلال شهر أبريل الجاري لعام 1442/2021، ولهذا يتم الاستعلام كثيراً عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية” عن موعد صرفها للأسماء المقررة ضمن قائمة المستحقين، ومن الجدير بالذكر أن منحة المساعدة المقطوعة يدعمها “الملك محمد بن سلمان” بالملايين من الريالات السعودية في كل عام ضمانً لوصولها لجميع مستحقيها في الموعد المحدد لها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن القيام بالاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر مضان 1442/2021 من خلال عدة خطوات يقوم بها المواطن، وهي:

أولا: الدخول على “موقع وزارة الموارد البشرية” السعودي من هنا.

ثانياً: الضغط على خيار “الاستعلام عن المساعدة برقم الطلب”.

ثالثاً: كتابة رقم الطالب والضغط على كلمة “الاستعلام”.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

هناك بعض القيود والشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لمستحقيها، وهي: