قرض من بنك البلاد بالتقسيط بقيمة 5 مليون ريال وشروط الحصول على القرض، يقدم بنك البلاد للعملاء قروض شهرية بقيمة لا تقل عن خمسة الآف ريال سعودي، وقد تصل قيمة القرض إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصي، وأن من مميزات هذا القرض أنه يمكن سداده على فترات وذلك ما يناسب الراتب الأساسي للمقترض كما قد بنك البلاد تمويل آخر وهو تمويل بالتقسيط بقيمة 5 مليون ريال سعودي تستطيع الحصول عليه وتقسيطه لفترة زمنية طويلة، تعرف على أهم المعلومات حول هذا التمويل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

قرض من بنك البلاد بالتقسيط بقيمة 5 مليون ريال

هذا التمويل أو القرض قد وضعه بنك البلاد في المملكة العربية السعودية من أجل إمكانية شراء وحدة سكنية ولكنها غير مكتمل إنشائها بعد.

مزايا قرض التقسيط من بنك البلاد

هذا التحويل يتوافق مع التعاليم الإسلامية والشريعة في المملكة العربية السعودية.

قيمة القرض التي يمكنك الحصول عليه يصل حتى 5 مليون ريال، وتستطيع تقسيط هذا المبلغ على 30 عام، وهي مدة زمنية طويلة يقوم البنك أمنحك إياها لكي تقوم بتسديد المبلغ.

تستطيع دفع أقساط بشكل مبكر عن وقتها، وهذا بحسب ما قد تم الاتفاق عليه أثناء التعاقد.

كما أنك تستطيع تأجيل قسط واحد خلال السنة.

إمكانية تأجيل سداد المبلغ في بداية التسديد.

تستطيع الحصول على التمويل بكل سهولة إذا كانت لديك الهوية السعودية أي أن هذا التمويل يخص أصحاب الجنسية السعودية في المملكة العربية السعودية فقط.

شروط الحصول على قرض من بنك البلاد

بالتأكيد لكي تحصل على تمويل من بنك البلاد يجب أن يكون لديك حساب في البنك جاري.

يجب أن يكون لديك حساب في البنك جاري. لكي تحصل على القرض يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

لا يجب أن يزيد عمره عن 70 عام.

يجب على الشخص المتقدم بأن يكون مرتبه لا يقل عن 3000 ريال.

يجب أن يكون العقار من ضمن العقارات المعتمدة في المشروعات الخاصة وزارة الإسكان.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون يعمل لدى جهة من الجهات المعتمدة في بنك البلاد.

يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة من قبل البنك للحصول على تمويل بنك البلاد:

صورة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم للحصول على القرض.

صورة البطاقة الخاصة بالعمل للعاملين في القطاع العسكري بالسعودية.

ملء النموذج الخاص بطلب التقسيط.

خطاب تعريف يتم إحضاره من جهة العمل، ويجب أن يحتوي على تاريخ الالتحاق بهذا العمل، والمسمى الوظيفي لك، والراتب الشهري لك.

خطاب يتم إحضاره من العمل، يفيد هذا الخطاب بأن الراتب سوف يتم تحويله.

مستندات خاصة بملكية العقار.

تمويل بنك البلاد قرض من بنك البلاد بالتقسيط بقيمة 5 مليون ريال

تتمثل الشروط والأحكام الخاصة ببنك البلاد أن يكون عمر العميل 20 عامًا فما فوق، كما يجب أن يكون دخل الشخص 3000 ريال فأكثر، يجب أن يكون الشخص لمدة شهر أو أكثر لجهة العمل والذي تكتب في التمويل.

يجب أن ينهي الشخص كافة أقساط التمويل قبل بلوغه ال 70 عامًا.

والجدير بالذكر أن البنك يحتوي على مجموعة متميزة من خدمة العملاء والذي يمكنكم التواصل معهم بكل سهولة من خلال هذه الأرقام 4798888 11 00966

أصبحت تعرف الآن أنك تستطيع الحصول على قرض 5مليون ريال من بنك البلاد بالتقسيط على فترة تصل إلى 30 سنة، قم بالاستفادة بهذا التمويل.